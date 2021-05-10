"Ertelenen talep ve çeşitli kampanyalarla iyileşme sağlandı"

İlk dört aylık dönem ele alındığında ise yüzde 72,4'lük bir büyüme gerçekleştiğini aktaran Mersin, "Artışın sebepleri arasında öncelikle ertelenen talepler var. Bu talepler 2021 yılının ilk 3 ve 4 ayında arttı. Bunun yanı sıra distribütör ve üretici firmalar çeşitli kampanyalarla bunu desteklediler. Bunun kadar en önemlisi bence piyasanın ekonomiye karşı bir güven tazelemesi vardı kasımdan sonra. Dolayısıyla böyle bir yıla girmiştik. Bu da ilk 3 ve 4 ayın satışlarına yansıdı. Yani ekonomiye olan güven, ertelenen talep ve çeşitli kampanyalarla bu iyileşme sağlandı" dedi.

Mayıs ayına da sarkan kapanmanın satış adetlerini ciddi olarak etkileyeceğini belirten Mersin, "Bugünden mayıs ayının nasıl kapatacağı konusunu kestirmek çok zor ama yanlış telaffuz etmemekle beraber geçen seneki mayıs rakamlarını 30-35 binleri yakalarız diye düşünüyorum. Ama bunu şu an söylemek biraz falcılık olur" diye konuştu.