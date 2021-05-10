Peş peşe açıklamalar yapıldı! Otomobil fiyatları sarpa sarmış durumda. Çip ile ilgili gelişmelerde eklenince fiyatlar tavan yapacak.
OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, Nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç satışlarına ve pazar beklentilerine ilişkin soruları yanıtladı. Nisan ayına satışlarının beklentilerinin biraz altında kaldığını dile getiren Mersin, satışların tam kapanma sürecinden bir miktar etkilendiğini söyledi. Öte yandan otomotivde başlayarak elektronik sektörüne sıçrayan küresel çip tedariki sorunu giderek büyürken, çip talebinin karşılanması için gelecek 10 yılda Ar-Ge ve sermaye harcamalarına yaklaşık 3 trilyon dolarlık yatırım yapılması gerektiği belirtiliyor.
"Ertelenen talep ve çeşitli kampanyalarla iyileşme sağlandı"
İlk dört aylık dönem ele alındığında ise yüzde 72,4'lük bir büyüme gerçekleştiğini aktaran Mersin, "Artışın sebepleri arasında öncelikle ertelenen talepler var. Bu talepler 2021 yılının ilk 3 ve 4 ayında arttı. Bunun yanı sıra distribütör ve üretici firmalar çeşitli kampanyalarla bunu desteklediler. Bunun kadar en önemlisi bence piyasanın ekonomiye karşı bir güven tazelemesi vardı kasımdan sonra. Dolayısıyla böyle bir yıla girmiştik. Bu da ilk 3 ve 4 ayın satışlarına yansıdı. Yani ekonomiye olan güven, ertelenen talep ve çeşitli kampanyalarla bu iyileşme sağlandı" dedi.
Mayıs ayına da sarkan kapanmanın satış adetlerini ciddi olarak etkileyeceğini belirten Mersin, "Bugünden mayıs ayının nasıl kapatacağı konusunu kestirmek çok zor ama yanlış telaffuz etmemekle beraber geçen seneki mayıs rakamlarını 30-35 binleri yakalarız diye düşünüyorum. Ama bunu şu an söylemek biraz falcılık olur" diye konuştu.
"Yaz aylarının gelmesi sektör için bir şans"
OYDER Başkanı Turgay Mersin, faizler düşerse ve distribütör firmalar kampanyalarla buna destek verirse satışlardaki artış trendinin 1 Haziran'dan itibaren devam edeceğini belirterek, "Çünkü önümüzde yaz ayındaki talep var. Buradaki asıl büyük sıkıntı tedarik noktasında. Bazı ham madde tedarik sıkıntıları var, piyasada konuşulan 'çip krizi' diye de bir tedarik sorunu var. Sıkıntı yaşanırsa araç bulunurluğunda satışları doğal olarak etkiler. Tedarik sıkıntısı, kurların ve faizin ne durumda olacağı etkileyecek satışları. Tedarik sorunu olmadığını varsayarsak bir şansımız var, yaz aylarına giriyoruz. Bireysel araç kullanımı artacaktır, kiralamadan dolayı talep olacaktır. Bu bir şans açıkçası" değerlendirmesinde bulundu.
"800-850 bin adet bandında kapanacağını öngörüyoruz"
Yıl sonu pazar tahminini de paylaşan Mersin, şunları kaydetti:
"Pazar, ilk 3 aydaki hızla devam etseydi 2011'deki pazara sahip olurduk ya da 2016-2017 gibi. Neredeyse 1 milyona gidiyordu. Ama işte nisandaki düşüşle beraber, mayıstaki kapanmayla beraber yine de geçen senenin üzerinde olacağını var sayıyoruz. Pazarın yıl sonunda 800-850 bin adet bandında kapanacağını ön görüyoruz ama tabii bunun için bir çok etken var. Bu etkenlerden hepsi normal giderse 800 bin üzerinde kapanacağı aşikar. 2018 ayılında pazar 1 milyonu geçen bir hızla gidiyordu ama ağustos ayında yaşanan faiz ve kur depreminden sonra pazar bir anda 600 bine geriledi. Bu yüzden ekonominin değişkenliklerinde bir sıkıntı olmazsa pazar geçen senenin üzerinde kapatacak diye düşünüyoruz."