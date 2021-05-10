Bakanlık nakit para veriyor! Ve netleşti! İşe başlama ve işe yönlendirme sosyal yardımları 30 gün içerisinde...

Devlet dayanakları kapsamında Aile Bakanlığı'nın sağladığı çok ehemmiyetli ihtimaller bulunuyor. Şehir ve ilçe üniteleri aracılığıyla yapılan destek ödemeleri vatandaşların içerisinde bulundukları güç gidişattan kurtulmaları emeliyle sağlanır. Bu ödemelerin arasında iş arayan kişilere yapılan ödemelerde bulunuyor. Ancak muhakkak şartların sağlanması gidişatında bu para ödenir. Bu destek ödemesi ise halen sosyal yardım almakta olan vatandaşların İŞKUR'un işe yönlendirmesi sonucu işe başlamaları durumunda verilir. Bu ödeme bir defalık sağlanır ve asgari ücretin üçte biri oranında sağlanır. Ödemeler ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarınca yapılır.
İŞ YÖNLENDİRME PARASI NEDİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü üzerinden sağlanan işe yönlendirme parası, vatandaşların işe başvuru aşamasında sağlanır. Bakanlıktan zaten sosyal yardım alan ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar bir işe girmek için başvuru yaptıklarında bakanlık bu süreçte lazım olabilecek yol ve diğer ufak masraflar için ödeme yapar.
Kimler Faydalanabilir?
Aile Bakanlığı'nın SYDV birimleri üzerinden ödenen işe yönlendirme yardım parası "3294 sayılı Kanun kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde ikamet edenler arasından; 18-55 yaş arasında olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca çalışabilir olarak değerlendirilerek İŞKUR'a bildirilen sosyal yardım yararlanıcıları" tarafından kullanılanabilir. Bu ödemeler için iş başvurusunda bulunanların İŞKUR aracılığı ile işe yönlendirildiği bilgisi Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemine bildirmesi gerekir. Bu bildirimin 30 gün içerisinde kuruma yapılması zorunluluğu bulunuyor.