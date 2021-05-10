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    • Ekonomi
    • 10.05.2021 09:34
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    • 10.05.2021 09:35
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    ? ne zaman borsada işlem görecek? Kaç lot verdi? Hisse fiyatları…

    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. SPK tarafından başvurusu onaylanan ediliyor ve 6 Mayıs tarihinde başvurular başlamıştı ve ne zaman borsada işlem görecek? Kaç lot verdi? Sorgulamaları sürüyor. Bir yandan da detayları merak eden vatandaşlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Konuyla ilgili Kale Holding CFO'su Haluk Alperat’tan da önemli açıklamalar gelmişti. İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Kalekim halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Kalekim halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Kalekim ne zaman borsada işlem görecek? Kaç lot verdi? Hisse fiyatları sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla araştırılmaya başlandı. Kale Grubu şirketlerinden Kalekim'in paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştı. Bu gelişme gündemde büyük yankı uyandırdı ve vatandaşlar da yoğun bir şekilde konu hakkında bilgi edinmek istiyor. Kalekim halka arz ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

    KALEKİM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, SPK tarafından izahname onayı alan Kalekim'in fiyat aralığı 13,75-14,75 TL olarak belirlendi.Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının birincil halka arzına ilişkin talep toplama 6 - 7 Mayıs 2021 tarihleri olarak belirlenmiştir. Kalekim halka arzda talep toplama dün (7 Mayıs) saat 17:00'de sona erdi.

    KALEKİM BORSA'DA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    Kalekim halka arzında borsa işlem tarihi, talep toplama sonrası 18 Mayıs 2021 tarihi olarak planlandı.

        HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER

        Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Kalekim" veya "Şirket") birincil halka arzının talep toplaması 6-7 Mayıs 2021 tarihlerinde (2 gün) yapılacaktır.

        Kalekim'in mevcut ortaklarının sahip olduğu 15.000.000-TL nominal değerli ortak satışı ve 15.000.000 -TL nominal değerli sermaye artırımı yöntemiyle halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %26,09 olacaktır.

        Halka arzda ek satış hakkının kullanılması durumunda, halka arz edilen payların %15'ine denk gelen ve halka arz eden pay sahibine ait 4.500.000-TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecektir. Bu durumda, Kalekim'in halka arz edilen pay toplamı nominal olarak 34.500.000-TL'ye halka açıklık oranı %30'a ulaşacaktır.

        Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde halka arz edilen payların BİST'te işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

        HİSSE FİYATI

        Halka arzda fiyat aralığı ile talep toplanacak olup, beheri 1 kuruş nominal değerde 100 adet paya denk gelen 1 TL nominal değerli bir lot payın satış fiyat aralığı 13,75 TL - 14,75 TL olarak belirlenmiştir.

        Tüm yatırımcılar fiyat aralığından talep girebilecek olup, 1 (bir) kuruş fiyat adımlarında olmak üzere 5 (beş) farklı fiyat seviyesinden talep girilebilecektir.

            EŞİT Mİ ORANSAL MI?

            Halka arz edilecek 30.000.000-TL nominal değerli payların:

            %68,0'lık kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a (20.400.000-TL nominal)
            %2,0'lık kısmı Şirket Çalışanları'na (600.000-TL nominal)
            %20,0'lık kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a (6.000.000-TL nominal)
            %10,0'lık kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar'a (3.000.000-TL nominal)
            tahsis edilmiştir.

            "GELİRLERİMİZİ ARTIRDIK"

            Kale Holding CFO'su Haluk Alperat, "Halka arz kapsamında ek satışlarla birlikte Kalekim'in, yüzde 30'una denk gelen toplam 34,5 milyon TL nominal bedelli payların halka arzını planlıyoruz. Elde edeceğimiz gelirin yüzde 60-70'lik kısmı ile de yurt içinde ve yüzde 30 -40'lık kısmı ile de yurt dışında Kalekim'in büyümesine katkı sağlayacak yeni şirket satın alma veya yeni fabrika yatırımları için kullanmayı hedefliyoruz.

            Bu çerçevede yurt içinde, inşaat malzemeleri sektöründe mevcut ürün portföyüne katkı sağlayacak ve yurt içi büyümesini destekleyecek beton katkısı, boya, poliüretan ve epoksi alanlarında yeni şirket satın alma veya yeni fabrika yatırımları noktasında planlarımız var. Bununla birlikte yine yurt dışındaki mevcut yatırımlarımızı destekleyerek, farklı coğrafyalarda da yerel üretim tesisleri kurarak, büyümeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

            Kale Grubu şirketlerinin CFO'su Haluk Alperat, düzenlenen basın toplantısında Kale grubunun başka şirketlerini halka arz etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna, "Yönetim kurulunun aldığı bir karar yok. Ama prensip olarak ana hissedarımız Zeynep Bodur Hanım ile görüşmelerimizde Kale Seramik'i de ileride halka açık olarak görürüz. Kale Havacılık'ı da önümüzdeki dönemde halka açık olarak görürürüz, bunları da hedefliyoruz" cevabını verdi.

            Kalekim Genel Müdürü Timur Karaoğlu ise yaptığı açıklamada, "Zorlu pandemi sürecine rağmen 2020'de satış gelirlerimizi yüzde 37,9 oranında artırarak, 526 milyon TL'ye çıkardık." dedi.
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            Haberler Ekonomi Kalekim halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Kalekim ne zaman borsada işlem görecek? Kaç lot verdi? Hisse fiyatları…