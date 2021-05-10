Kalekim halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Kalekim ne zaman borsada işlem görecek? Kaç lot verdi? Hisse fiyatları sorgulamaları arama motorları üzerinden çok fazla araştırılmaya başlandı. Kale Grubu şirketlerinden Kalekim'in paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştı. Bu gelişme gündemde büyük yankı uyandırdı ve vatandaşlar da yoğun bir şekilde konu hakkında bilgi edinmek istiyor. Kalekim halka arz ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.
KALEKİM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, SPK tarafından izahname onayı alan Kalekim'in fiyat aralığı 13,75-14,75 TL olarak belirlendi.Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının birincil halka arzına ilişkin talep toplama 6 - 7 Mayıs 2021 tarihleri olarak belirlenmiştir. Kalekim halka arzda talep toplama dün (7 Mayıs) saat 17:00'de sona erdi.
KALEKİM BORSA'DA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Kalekim halka arzında borsa işlem tarihi, talep toplama sonrası 18 Mayıs 2021 tarihi olarak planlandı.