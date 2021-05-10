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    • Ekonomi
    • 10.05.2021 11:46
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    • 10.05.2021 11:46
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    , ? Nisan ayı ne kadar? Ödemeler uzatıldı mı?

    Gündemde yoğun bir şekilde , ? Sorusunun yanıtını merak ediliyor ve araştırılıyor. Tüm dünya gibi ülkemiz de koronavirüs ile mücadeleye devam ediyor ve önlemler alınıyor. Vatandaşların ekonomik olarak rahat bir nefes almasını sağlamak ve koronavirüs salgınından destek olmak amacıyla her ay ödenen uzatıldı mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin’den tarih açıklaması geldi. İşte son dakika gelişmeler…

    takvim.com.tr
    İŞKUR nakdi ücret desteği neden yatmadı, ne zaman yatacak?

    İŞKUR nakdi ücret desteği neden yatmadı, ne zaman yatacak? Nisan ayı nakdi ücret desteği ne kadar? Ödemeler uzatıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Çalışma ve Sosyal Güveni Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayı nakdi ücret desteği ödemelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki devletin verdiği bu ekonomik destekten kimler yararlanabiliyor, şartlar neler? Başvurular alınıyor mu? İşte tüm bilgiler…

    NİSAN AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    Ödemeler yarın yani 10 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak.

    Çalışma ve Sosyal Güveni Bakanı Vedat Bilgin, "Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

    Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Ancak sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemeleri PTT tarafından gerçekleştirilecek.

    NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

    2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarılmıştır. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenmektedir. Nakdi ücret desteği 1500 lira olarak açıklandı.

        Koronavirüs salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.

        NAKDİ DESTEK ÜCRETİ UZATILDI MI?

        İŞKUR'un resmi internet sitesinden nakdi ücret desteğinin uzatılmasına ilişkin şu açıklama yer aldı;

        "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 17 Nisan 2020 tarihinde başlatılan Nakdi Ücret Desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 30 Haziran 2021 tarihine daha uzatıldı."

        KİMLER NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ ALABİLİR?

        Nakdi ücret desteğinden yararlanmak için;

        a) Ücretsiz izne ayrılanlar için,

        17/4/2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından 4857 sayılı Kanunun geçici 10'uncu maddesi uyarınca ücretsiz izne ayrılmak,

        Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmamak,
        -Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak,

        SGK'ya 01, 04, 05, 06, 12, 14, 20, 29, 32, 35, 39, 52, 53, 54 veya 55 nolu belge türlerinden bildirilmiş olmak,

            b) İş akdi feshedilenler için,

            15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51'inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve yine aynı Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanmamak,

            Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak
            Şartlarının oluşması gerekmektedir.
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            Haberler Ekonomi İŞKUR nakdi ücret desteği neden yatmadı, ne zaman yatacak? Nisan ayı nakdi ücret desteği ne kadar? Ödemeler uzatıldı mı?