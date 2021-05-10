Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Ancak sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemeleri PTT tarafından gerçekleştirilecek.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarılmıştır. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenmektedir. Nakdi ücret desteği 1500 lira olarak açıklandı.