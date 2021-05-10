İŞKUR nakdi ücret desteği neden yatmadı, ne zaman yatacak? Nisan ayı nakdi ücret desteği ne kadar? Ödemeler uzatıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Çalışma ve Sosyal Güveni Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayı nakdi ücret desteği ödemelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki devletin verdiği bu ekonomik destekten kimler yararlanabiliyor, şartlar neler? Başvurular alınıyor mu? İşte tüm bilgiler…
NİSAN AYI NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Ödemeler yarın yani 10 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak.
Çalışma ve Sosyal Güveni Bakanı Vedat Bilgin, "Nisan ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz" açıklamasında bulundu.
Ödemeler banka hesapları üzerinden yapılacak. Ancak sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemeleri PTT tarafından gerçekleştirilecek.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?
2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarılmıştır. Nakdi Ücret Desteği, bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçinin kendisine ödenmektedir. Nakdi ücret desteği 1500 lira olarak açıklandı.