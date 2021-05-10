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    Evler ofis oldu 'nin internet kullanımı zirveye taşındı

    Salgınla mücadele sürecinde evler ofis oldu, uzaktan çalışma ve eğitim 'nin internet kullanımını zirveye taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ismailoğlu, pandemi nedeniyle uzaktan çalışma, uzaktan toplantı, sosyal ağlar, video ile görüşme gibi uygulamalar sonucu sabit ve mobil abonelerin veri kullanımının yüzde 50'den fazla arttığını söyledi. Karaismailoğlu, "Sabit internet abone sayısının yıllık artış oranı da yüzde 25'e ulaştı" dedi.

    Hazal Ateş
    Net rekor!

    Salgınla mücadele sürecinde evler ofis oldu, uzaktan çalışma ve eğitim 'nin internet kullanımını zirveye taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, pandemi nedeniyle uzaktan çalışma, uzaktan toplantı, sosyal ağlar, video ile görüşme gibi uygulamalar sonucu sabit ve mobil abonelerin veri kullanımının yüzde 50'den fazla arttığını söyledi. Karaismailoğlu, "Sabit internet abone sayısının yıllık artış oranı da yüzde 25'e ulaştı" dedi.

    ORTALAMASINI GEÇTİK
    Salgın     döneminde Türkiye'de internet ve sosyal medya kullanımı dünya ortalamasını geçti. Türkiye'de günlük internet kullanımı dünya ortalamasını 1 saat geçerek 7 saat 57 dakikaya çıktı.

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