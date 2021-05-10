Salgınla mücadele sürecinde evler ofis oldu, uzaktan çalışma ve eğitim Türkiye'nin internet kullanımını zirveye taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, pandemi nedeniyle uzaktan çalışma, uzaktan toplantı, sosyal ağlar, video ile görüşme gibi uygulamalar sonucu sabit ve mobil abonelerin veri kullanımının yüzde 50'den fazla arttığını söyledi. Karaismailoğlu, "Sabit internet abone sayısının yıllık artış oranı da yüzde 25'e ulaştı" dedi.

DÜNYA ORTALAMASINI GEÇTİK

Salgın döneminde Türkiye'de internet ve sosyal medya kullanımı dünya ortalamasını geçti. Türkiye'de günlük internet kullanımı dünya ortalamasını 1 saat geçerek 7 saat 57 dakikaya çıktı.