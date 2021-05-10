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    • Ekonomi
    • 11.05.2021 06:22
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    • 11.05.2021 06:22
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    CANLI döviz kuru: 11 Mayıs ve ne kadar oldu? Bugün dolar, euro ve kaç TL?

    Döviz kurunda yaşanan son dakika gelişmeler 11 Mayıs sabahı merak edilen konular arasında yerini aldı. Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Dün kapanışı 8,27 TL seviyelerinden yapan fiyatı gün içerisinde 8.23 TL seviyelerinde seyrediyor. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlar, fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. Peki, 11 Mayıs Dolar ve ne kadar? Dolar, euro ve kaç TL oldu? İşte anlık döviz kurları!

    takvim.com.tr
    CANLI döviz kuru: 11 Mayıs dolar ve euro ne kadar oldu?

    11 Mayıs dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,28 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 11 Mayıs dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    11 MAYIS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,2690

    Dolar satış: 8,2731

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,0534

    Euro Satış: 10,0932
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        Haberler Ekonomi CANLI döviz kuru: 11 Mayıs dolar ve euro ne kadar oldu? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL?