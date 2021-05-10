Kripto para birimlerinde yaşanan son dakika gelişmeleri anbean takip edilirken gözler Bitcoin'deki son duruma çevrildi. Bugün sabah saatlerinde kripto para piyasalarına gelen alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca yedi değeri düşerken, ilk 10 birim arasında düşen olmadı. Peki, Bitcoin neden düşüyor? 11 Mayıs Bitcoin ne kadar, kaç dolar oldu? İşte son gelişmeler...

11 MAYIS BİTCOİN NE KADAR, KAÇ DOLAR OLDU?

1 Bitcoin: Saat 23.40 civarlarında 55,333 dolar civarında hareket ediyor.

İşte Bitcoin neden düşüyor sorusunun yanıtı;