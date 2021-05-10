Kripto para birimlerinde yaşanan son dakika gelişmeleri anbean takip edilirken gözler Bitcoin'deki son duruma çevrildi. Bugün sabah saatlerinde kripto para piyasalarına gelen alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca yedi değeri düşerken, ilk 10 birim arasında düşen olmadı. Peki, Bitcoin neden düşüyor? 11 Mayıs Bitcoin ne kadar, kaç dolar oldu? İşte son gelişmeler...
11 MAYIS BİTCOİN NE KADAR, KAÇ DOLAR OLDU?
1 Bitcoin: Saat 23.40 civarlarında 55,333 dolar civarında hareket ediyor.
İşte Bitcoin neden düşüyor sorusunun yanıtı;
BİTCOİN NEDEN DÜŞÜYOR?
Çeşitli kaynaklarda yer alan bilgilere göre, ABD vergi yasasında değişiklik girişimleri sebebiyle coin, bitcoin ve kripto paralarda düşüş yaşandığı belirtiliyor.
TOPLAM PİYASA HACMİ 2.5 TRİLYON DOLARI AŞTI
ABD Başkanı Joe Biden'ın büyük şirketlerin vergi oranlarını yüzde 28 düzeyine yükseltme konusundaki kararlı olduklarını vurgulamasının ardından gelen alımlarla, kripto para piyasalarındaki toplam hacim ilk kez 2.5 trilyon doları aştı.
Biden Louisiana'da yaptığı konuşmada, yüzde 25 ile yüzde 28 arasındaki bir kurumlar vergisi oranının, çok ihtiyaç duyulan bazı yatırım projelerinin karşılanmasına yardımcı olabileceğini söyledi ve önerdiğinden daha düşük bir oranı kabul edebileceğini söyledi.