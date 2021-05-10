



YENİYE TALEP YAĞDI

Hisse senetlerini bu yıl halka arz ederek Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan 11 şirketin 6 milyar 617 milyon liralık hisse satışına, büyük bölümü yerli bireysel yatırımcılardan olmak üzere, 69.4 milyar liralık talep geldi. Rekor talepte en dikkat çekici şirket 8.5 liradan hisse satan Naturel Gaz oldu.



Şirketin 293.3 milyon liralık halka arzına 15.9 milyar liralık talep geldi. Yurtiçi bireysel yatırımcılar bu halka arzda kendilerine ayrılan tutarın 75.3 katı talep gösterdi. Işık Plastik'e 14.2 kat, Tureks'e 6.1 kat yatırımcı talebi geldi. Yatırımcı sayısında ise en yüksek rakama 846 bin 353 ile Qua Granit'te ulaşıldı.