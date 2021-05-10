Yatırımcı akınına uğrayan Borsa İstanbul'da bu yılın ilk 4 ayında halka arz büyüklüğünde TL bazında rekor kırıldı. Bu yıl 11 şirket toplam 6.6 milyar TL'lik halka arza imza atarak TL bazında en yüksek rakama ulaştı. Halka arz edilen şirket sayısında ise 4 ayda 7 yılın rekoru kırıldı. Bu hafta halka arzları tamamlanacak Penta ve Kalekim'le birlikte halka arzların büyüklüğü 7.5 milyar lirayı geçecek.
Hisse senetlerini halka arz ederek 7.5 milyar lira finansman sağlayan şirketler, eğer bu kaynağı banka kredisi ile temin etme yoluna gitseydi, 1 yılda yaklaşık 1.5 milyar liralık faiz yükü ile karşı karşıya kalacaktı. Analistler bu yıl 40'a yakın şirketin 25 milyar liranın üzerinde bir halka arz gerçekleştirmesini bekliyor.
YENİYE TALEP YAĞDI
Hisse senetlerini bu yıl halka arz ederek Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan 11 şirketin 6 milyar 617 milyon liralık hisse satışına, büyük bölümü yerli bireysel yatırımcılardan olmak üzere, 69.4 milyar liralık talep geldi. Rekor talepte en dikkat çekici şirket 8.5 liradan hisse satan Naturel Gaz oldu.
Şirketin 293.3 milyon liralık halka arzına 15.9 milyar liralık talep geldi. Yurtiçi bireysel yatırımcılar bu halka arzda kendilerine ayrılan tutarın 75.3 katı talep gösterdi. Işık Plastik'e 14.2 kat, Tureks'e 6.1 kat yatırımcı talebi geldi. Yatırımcı sayısında ise en yüksek rakama 846 bin 353 ile Qua Granit'te ulaşıldı.