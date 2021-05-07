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    • Ekonomi
    • 07.05.2021 19:01
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    • 07.05.2021 19:26
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    Piyasalarda gün sonu: 'da endeksi günü yükselişle tamamladı

    'da endeksi, yüzde 0,95 değer kazanarak günü 1.441,33 puandan tamamladı. İşte merak edilen tüm detaylar ve piyasalarda son durum...

    Borsa günü yükselişle tamamladı

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    Bankacılık endeksi yüzde 3,09 ve holding endeksi yüzde 0,92 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,60 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 3,40 ile finansal kiralama, faktoring oldu.



    Analistler, dünya genelinde enflasyon beklentilerine paralel faiz oranlarının artabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın pay piyasalarında alıcılı seyrin devam ettiğini söyledi.

    Haftaya Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yurt içinde çarşamba öğlene kadar işlem gerçekleştirileceğini belirten analistler, veri gündeminde yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, ABD'de ve Çin'de enflasyon, Avro Bölgesinde sanayi üretimi, İngiltere'de büyümenin öne çıktığını ifade etti.



    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek konumunda olduğunu olası yükselişlerin güç kazanabilmesi için de 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını bildirdi.

    Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, 2021 yıl sonunda cari işlemler hesabının 27,1 milyar dolar açık vermesini tahmin ediyor.

    Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin martta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 artmasını tahmin eden ekonomistler, mart döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 16,15 artacağını öngörüyor.



        PİYASALARDA GÜN SONU
        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,60 puan artarak 1.441,33 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksi, güne 6,84 puan ve yüzde 0,48 kazanımla 1.434,57 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.423,39, en yüksek 1.444,79 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 1.441,33 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,56, sanayi endeksi yüzde 0,66, teknoloji endeksi yüzde 0,76 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 16,68 puan ve yüzde 1,12 yükselişle 1.509,51 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 41'i geriledi. Petkim, Garanti Bankası, Koza Altın, Kardemir (D) ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



        ALTININ ONSU 1.834,55 DOLAR
        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.834,55 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,70 kazançla 487 bin 200 liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,2672 lira, satışta 8,3003 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3004 lira, satışta 8,3336 lira olarak belirlemişti.



        Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2147, sterlin/dolar paritesi 1,3986, dolar/yen paritesi de 108,52 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,30 düşüşle 67,93 dolardan işlem görüyor.
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