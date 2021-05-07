



PİYASALARDA GÜN SONU

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13,60 puan artarak 1.441,33 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,84 puan ve yüzde 0,48 kazanımla 1.434,57 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.423,39, en yüksek 1.444,79 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 1.441,33 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,56, sanayi endeksi yüzde 0,66, teknoloji endeksi yüzde 0,76 değer kazandı, hizmetler endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 16,68 puan ve yüzde 1,12 yükselişle 1.509,51 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 55'i prim yaptı, 41'i geriledi. Petkim, Garanti Bankası, Koza Altın, Kardemir (D) ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.