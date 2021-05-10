Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi | 10 Mayıs BIST 100 son durum

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,05 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,31 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,51 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın küresel pay piyasalarını baskılayabileceğini belirtirken, bakırın libresi, bugün yüzde 3,5 değer kazanarak 4,72 doları gördü.