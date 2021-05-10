TTKOM hisse analiz

TTKOM hisse, en son 6.66 TL'den işlem gördü. Bir aylık en yüksek değeri olan 6.95 değerine 0.28 kadar fark bulunmaktadır. Finans'ın haberine göre, bir aylık en düşük değeri olan 6.02 seviyesine bakılırsa bu seviyeden an itibariyle 10.79 yüzdelik farkı olduğu görülebilir.

Osilatörler Sat ile eksi 1 ile eksi 0.5 'e işaret etmektedir. ADX, trend göstergesi olarak da bilinir. Göstergesi 26.46 S çizgisinden Sat sinyalini gösteriyor.

Müthiş osilatör Nötr çizgidedir ve -0.08741176 N net bir çerçeve sunmamaktadır. ATR yani Ortalama Gerçek Aralık, Sat sinyalindedir ve yüksek volatiliteye 0.1787883 işaret ediyor. CCI20, momentum bazlı Emtia Kanal Endeksi 93.99 N Nötr sinyaldedir.

MACD seviyesi, yatırımcıların, bir hisse senedinin fiyat eğiliminin yönündeki veya ciddiyetindeki değişiklikleri belirlemek için kullanır. Trend oluşumu yukarı denebilir çünkü iki hareketli ortalaması arasındaki ilişki -0.10092639 A Al sinyali vermektedir.