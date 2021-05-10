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    • Ekonomi
    • 10.05.2021 14:28
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    • 10.05.2021 14:28
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    10 Mayıs , TTKOM, hisse grafik ve analizi! Hisse fiyatları ne kadar oldu? İşte borsa bilgileri!

    'daki son durum piyasaları ve ekonomik verileri inceleyenler tarafından anbean takip ediliyor. Özellikle birçok yatırımcı tarafından , ve hisse grafik ve analiz yorumları arama motorlarından aratılıyor. Günlük açıklanan yorum ve tahminlerde, teknik analizi beğenilmiş olan 3 hisse senedi dikkatleri üzerine topladı. için de analizlerin yer aldığı bültende, olası eşik değerlere göre farklı senaryolar önerildi. İşte , hisse ve VESBE hisse grafik ve analiz yorumları!

    10 Mayıs ZOREN, TTKOM,VESBE hisse grafik ve analizi!

    Borsa İstanbul'daki son durum piyasaları ve ekonomik verileri inceleyenler tarafından anbean takip ediliyor. Özellikle birçok yatırımcı tarafından TTKOM hisse, ZOREN hisse ve VESBE hisse grafik ve analiz yorumları arama motorlarından aratılıyor. Günlük açıklanan yorum ve tahminlerde, teknik analizi beğenilmiş olan 3 hisse senedi dikkatleri üzerine topladı. Borsa İstanbul 100 endeksi için de analizlerin yer aldığı bültende, olası eşik değerlere göre farklı senaryolar önerildi. İşte TTKOM hisse, ZOREN hisse ve VESBE hisse grafik ve analiz yorumları!

    TTKOM hisse analiz

    TTKOM hisse, en son 6.66 TL'den işlem gördü. Bir aylık en yüksek değeri olan 6.95 değerine 0.28 kadar fark bulunmaktadır. Finans'ın haberine göre, bir aylık en düşük değeri olan 6.02 seviyesine bakılırsa bu seviyeden an itibariyle 10.79 yüzdelik farkı olduğu görülebilir.

    Osilatörler Sat ile eksi 1 ile eksi 0.5 'e işaret etmektedir. ADX, trend göstergesi olarak da bilinir. Göstergesi 26.46 S çizgisinden Sat sinyalini gösteriyor.

    Müthiş osilatör Nötr çizgidedir ve -0.08741176 N net bir çerçeve sunmamaktadır. ATR yani Ortalama Gerçek Aralık, Sat sinyalindedir ve yüksek volatiliteye 0.1787883 işaret ediyor. CCI20, momentum bazlı Emtia Kanal Endeksi 93.99 N Nötr sinyaldedir.

    MACD seviyesi, yatırımcıların, bir hisse senedinin fiyat eğiliminin yönündeki veya ciddiyetindeki değişiklikleri belirlemek için kullanır. Trend oluşumu yukarı denebilir çünkü iki hareketli ortalaması arasındaki ilişki -0.10092639 A Al sinyali vermektedir.

    ZOREN hisse analiz

    ZOREN, 2.06 TL'den grafiği kapattı. Bir aylık en yüksek değeri olan 2.27 değerine 0.20 kadar fark bulunmaktadır. Bir aylık en düşük değeri olan 1.92 seviyesine bakılırsa bu seviyeden an itibariyle 7.291 yüzdelik farkı olduğu görülebilir.

    Göstergeler mühim fakat belirsiz sinyal veriyor. Eksi ila artı 0.1 arasında bulunduğundan Nötr sinyal ön plana çıkıyor. ADX, söz konusu trendin, Nötr sinyal ile trendin kararsız kaldığını ve 29.59 N çizgisinden ilerlediğini gözler önüne seriyor.

    Müthiş osilatör Nötr çizgidedir ve -0.08741176 N net bir çerçeve sunmamaktadır. ATR 0.06953043 Sat fırsatına dair bilgi sağlıyor. CCI20, momentum bazlı Emtia Kanal Endeksi 8.95 N Nötr sinyaldedir.

    Grafiğin osilatörleri ile incelendiğinde, MACD seviyesi -0.06541744 A Al sinyali vermektedir. Ancak durağan bir seyir veya yatay çizgide benzer üçgenler oluşturursa sapma oranı bozulabilir ve buna Yanlış Al sinyali diyebiliriz. Orta vadede eğrisel bir düzeltme için erken denebilir.

        VESBE hisse analiz

        VESBE hisse grafik, 49.95 TL'den kapanış gösterdi. Bir aylık en yüksek değeri olan 61.3 değerine 11.3 kadar fark bulunmaktadır. Bir aylık en düşük değeri olan 49.44 seviyesine bakılırsa bu seviyeden an itibariyle 1.031 yüzdelik farkı olduğu görülebilir.

        Açıkça biraz netlik eksik. Osilatörler eksi ve artı 0.1 arasında olup Nötr sinyaller alınmaktadır. Ortalama Yön Endeksi trende dair Nötr sinyal vermekte olup 31.75 N çizgisinden ilerliyor.

        Müthiş osilatör Nötr çizgidedir ve -3.64673497 N net bir çerçeve sunmamaktadır. ATR 2.3598669 Sat fırsatına dair bilgi sağlıyor. CCI20, trend oluşumu ve geri çekilme hakkında bilgi verir. -161.14 N ancak Nötr sinyal alınmaktadır.

        MACD, fiyattaki iki yükselen yüksekliğe karşılık gelen bir dizi iki düşen tepe oluşturduğunda, düşüş eğilimi oluşmuştur. Burada da böyle bir durum mevcut. MACD seviyesi, -1.37355764 S seviyesinde Sat sinyalindedir.

        GÜNÜN İLK YARISINDA EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER

        Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

        (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
        Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,30 7,55 9,93
        Fenerbahçe Futbol 27,80 26,64 4,35
        Doğuş Otomotiv 28,32 27,26 3,89
        TAV Havalimanları 23,92 23,08 3,64
        Tofaş Oto Fabrikası 29,62 28,62 3,49
        Aksa Enerji 12,88 12,45 3,45
        Karsan Otomotiv 4,05 3,92 3,32
        Torunlar GMYO 3,54 3,43 3,21
        Vestel 30,02 29,10 3,16
        Türk Telekom 6,88 6,67 3,15
        Gübre Fabrikaları 63,25 61,35 3,10
        Doğan Holding 3,08 2,99 3,01
        Odaş Elektrik 2,52 2,45 2,86
        Brisa 24,54 23,88 2,76
        Kordsa Teknik Tekstil 23,44 22,82 2,72
        Ereğli Demir Çelik 20,22 19,74 2,43
        Zorlu Enerji 2,11 2,06 2,43
        Pegasus 83,30 81,35 2,40
        Bera Holding 33,16 32,40 2,35
        Emlak Konut GMYO 1,88 1,84 2,17

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        Haberler Ekonomi 10 Mayıs ZOREN, TTKOM,VESBE hisse grafik ve analizi! Hisse fiyatları ne kadar oldu? İşte borsa bilgileri!