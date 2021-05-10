Borsa İstanbul'daki son durum piyasaları ve ekonomik verileri inceleyenler tarafından anbean takip ediliyor. Özellikle birçok yatırımcı tarafından TTKOM hisse, ZOREN hisse ve VESBE hisse grafik ve analiz yorumları arama motorlarından aratılıyor. Günlük açıklanan yorum ve tahminlerde, teknik analizi beğenilmiş olan 3 hisse senedi dikkatleri üzerine topladı. Borsa İstanbul 100 endeksi için de analizlerin yer aldığı bültende, olası eşik değerlere göre farklı senaryolar önerildi. İşte TTKOM hisse, ZOREN hisse ve VESBE hisse grafik ve analiz yorumları!
TTKOM hisse analiz
TTKOM hisse, en son 6.66 TL'den işlem gördü. Bir aylık en yüksek değeri olan 6.95 değerine 0.28 kadar fark bulunmaktadır. Finans'ın haberine göre, bir aylık en düşük değeri olan 6.02 seviyesine bakılırsa bu seviyeden an itibariyle 10.79 yüzdelik farkı olduğu görülebilir.
Osilatörler Sat ile eksi 1 ile eksi 0.5 'e işaret etmektedir. ADX, trend göstergesi olarak da bilinir. Göstergesi 26.46 S çizgisinden Sat sinyalini gösteriyor.
Müthiş osilatör Nötr çizgidedir ve -0.08741176 N net bir çerçeve sunmamaktadır. ATR yani Ortalama Gerçek Aralık, Sat sinyalindedir ve yüksek volatiliteye 0.1787883 işaret ediyor. CCI20, momentum bazlı Emtia Kanal Endeksi 93.99 N Nötr sinyaldedir.
MACD seviyesi, yatırımcıların, bir hisse senedinin fiyat eğiliminin yönündeki veya ciddiyetindeki değişiklikleri belirlemek için kullanır. Trend oluşumu yukarı denebilir çünkü iki hareketli ortalaması arasındaki ilişki -0.10092639 A Al sinyali vermektedir.
ZOREN hisse analiz
ZOREN, 2.06 TL'den grafiği kapattı. Bir aylık en yüksek değeri olan 2.27 değerine 0.20 kadar fark bulunmaktadır. Bir aylık en düşük değeri olan 1.92 seviyesine bakılırsa bu seviyeden an itibariyle 7.291 yüzdelik farkı olduğu görülebilir.
Göstergeler mühim fakat belirsiz sinyal veriyor. Eksi ila artı 0.1 arasında bulunduğundan Nötr sinyal ön plana çıkıyor. ADX, söz konusu trendin, Nötr sinyal ile trendin kararsız kaldığını ve 29.59 N çizgisinden ilerlediğini gözler önüne seriyor.
Müthiş osilatör Nötr çizgidedir ve -0.08741176 N net bir çerçeve sunmamaktadır. ATR 0.06953043 Sat fırsatına dair bilgi sağlıyor. CCI20, momentum bazlı Emtia Kanal Endeksi 8.95 N Nötr sinyaldedir.
Grafiğin osilatörleri ile incelendiğinde, MACD seviyesi -0.06541744 A Al sinyali vermektedir. Ancak durağan bir seyir veya yatay çizgide benzer üçgenler oluşturursa sapma oranı bozulabilir ve buna Yanlış Al sinyali diyebiliriz. Orta vadede eğrisel bir düzeltme için erken denebilir.