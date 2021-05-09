Ülkemizde kadınlar için devlet pek çok destek sağlıyor.
Çalışan annelere; süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma parası olarak en az 12 bin 979 lira ödeniyor.
İşte annelere sağlanan destekler:
Ülkemizde kadınlar için devlet pek çok destek sağlıyor.
Çalışan annelere; süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma parası olarak en az 12 bin 979 lira ödeniyor.
İşte annelere sağlanan destekler:
● Çalışan-çalışmayan tüm anneler, doğum yaptıklarında, devletten doğum yardımı alıyor.
Birinci çocuğa 300, ikinciye 400, üçüncü ve sonrakilere 600 lira veriliyor.
● Anneler süt parası yani emzirme ödeneği de alıyor.
225 lira olan bu ödeme için kadın ya da eşinin çalışması yeterli oluyor.
● SSK'lı çalışan kadınlar doğum izni döneminde iş göremezlik parası alıyor.
Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere, çalışmadıkları sürenin parasını devlet ödüyor.
Asgari ücretli çalışan bir annenin alacağı ödenek 8 bin 904 lira.
● Anneler; doğum izinleri bittikten sonra ilk çocukta 2, ikincide 4, üçüncü ve sonrakilerde 6 ay yarım gün çalışabiliyor.
Çalıştığı sürenin ücretini işveren öderken, çalışılmayan sürenin ücreti brüt asgari ücret üzerinden ödeniyor.
Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. 2 ay yarı zamanlı çalışana devlet 3 bin 550 lira ödüyor.
ÖRNEK HESAPLAMA
İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli için:
Emzirme ödeneği: 225 TL
Doğum yardımı: 300 TL
İş göremezlik ödeneği: 8.904 TL
Yarı zamanlı çalışma desteği: 3.550,34 TL
TOPLAM: 12.979,34 TL