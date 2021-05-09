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    Süt parası, doğum yardımı, iş görezlik ödeneği... Anne olana en az 12.979 TL

    Çalışan anneler süt parası, doğum yardımı, iş görezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma gibi desteklerden yararlanabiliyor. Anneler devletten en az 12 bin 979 lira alabiliyor.

    Anne olana en az 12.979 TL

    Ülkemizde kadınlar için devlet pek çok destek sağlıyor.

    Çalışan annelere; süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği, yarı zamanlı çalışma parası olarak en az 12 bin 979 lira ödeniyor.

    İşte annelere sağlanan destekler:

        ● Çalışan-çalışmayan tüm anneler, doğum yaptıklarında, devletten doğum yardımı alıyor.

        Birinci çocuğa 300, ikinciye 400, üçüncü ve sonrakilere 600 lira veriliyor.

        ● Anneler süt parası yani emzirme ödeneği de alıyor.

            225 lira olan bu ödeme için kadın ya da eşinin çalışması yeterli oluyor.

            ● SSK'lı çalışan kadınlar doğum izni döneminde iş göremezlik parası alıyor.

            Doğum öncesi ve sonrası 16 hafta izin kullanan annelere, çalışmadıkları sürenin parasını devlet ödüyor.

                Asgari ücretli çalışan bir annenin alacağı ödenek 8 bin 904 lira.

                ● Anneler; doğum izinleri bittikten sonra ilk çocukta 2, ikincide 4, üçüncü ve sonrakilerde 6 ay yarım gün çalışabiliyor.

                Çalıştığı sürenin ücretini işveren öderken, çalışılmayan sürenin ücreti brüt asgari ücret üzerinden ödeniyor.

                    Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. 2 ay yarı zamanlı çalışana devlet 3 bin 550 lira ödüyor.

                    ÖRNEK HESAPLAMA


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                        Haberler Ekonomi Süt parası, doğum yardımı, iş göremezlik ödeneği... Anne olana en az 12.979 TL