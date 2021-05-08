Türkiye ikinci oldu! Dünyanın dört bir yanından sipariş yağıyor

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Türk ürünlerinin dünya pazarında yoğun bir ilgi gördüğünü vurgulayan Çevikoğlu, "Yerli ürünlerimiz yurtdışında 'kaliteli' görülüyor. Yine bu dönemde, Türk kahvesi ve baklavasına da talep var. Türk semaveri de son dönemde ilgi çeken ürünlerin başında geliyor. Bunlardan yola çıkarak talebin artarak devam edeceğini söylemek yanlış olmaz" ifadelerini kullandı. Türkiye'de e-Ticaret platformlarında satışa sunulacak çok fazla ürün olduğunu da söyleyen Çevikoğlu, "Dünyada Çin'den sonra bizim kadar e-Ticaret'te satılabilir ürünü olan ülke yok" dedi. Turkishsouq platformu aracılığıyla PttAVM'deki birçok ürünün dünyaya açılabildiğini söyleyen Çevikoğlu, bu yıl itibariyle 55'ten fazla ülkeye e-İhracat gerçekleştirildiği bilgisini verdi.