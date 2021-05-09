10 Mayıs resmi tatil mi? Yarın 10 Mayıs'ta PTT noterler adliyeler açık mı?

10 Mayıs'ta PTT noterler adliyeler açık mı? 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle vatandaşlar 10 Mayıs resmi tatil mi sorusunun cevabını sorgulamaya başladı. Bu yılki bayramda kamu çalışanları 9 günlük tatilden faydalanma imkanı yakaladı. Özel sektör çalışanlarına ise izin olmayacak. Peki 10 Mayıs PTT noterler adliyeler açık mı?
10 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
9 gün bayram tatili, 8 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 16 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak.
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.
10 MAYIS'TA PTT AÇIK MI?
Tam kapanma kapsamın ilan edilen sokağa çıkma yasağında PTT'nin açık olacağı yayınlanan genelge ile belirlendi.
" Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri"
Tam kapanma döneminde PTT'ler 10:00- 16:00 arasında hizmet vermeye devam edecekler.