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    • Ekonomi
    • 09.05.2021 20:08
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    • 09.05.2021 20:08
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    ? Yarın 10 Mayıs'ta PTT noterler adliyeler açık mı?

    ? 10 Mayıs'ta PTT noterler adliyeler açık mı? Bayram tatilinin başlayacak olması nedeniyle gözler kamu kurumlarının çalışmalarına çevrildi. Kamu kurumlarında çalışan personeller 9 gün izinli olacak. Peki 10 Mayıs resmi tatil mi? 10 Mayıs PTT noterler adliyeler açık mı? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    10 Mayıs resmi tatil mi? Yarın 10 Mayıs'ta PTT noterler adliyeler açık mı?

    10 Mayıs'ta PTT noterler adliyeler açık mı? 9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle vatandaşlar 10 Mayıs resmi tatil mi sorusunun cevabını sorgulamaya başladı. Bu yılki bayramda kamu çalışanları 9 günlük tatilden faydalanma imkanı yakaladı. Özel sektör çalışanlarına ise izin olmayacak. Peki 10 Mayıs PTT noterler adliyeler açık mı?

    10 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

    9 gün bayram tatili, 8 Mayıs Cumartesi günü başlayıp 16 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Kamu personelleri 10-11 Mayıs'ta tam gün, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli olacak.

    Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

    Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması kararlaştırıldı. Kamu çalışanları bayram tatili haftasına denk gelen 10-11 Mayıs'ta tam gün 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli olacak. Böylelikle bayram tatili 9 gün olacak.

    10 MAYIS'TA PTT AÇIK MI?

    Tam kapanma kapsamın ilan edilen sokağa çıkma yasağında PTT'nin açık olacağı yayınlanan genelge ile belirlendi.

    " Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri"

    Tam kapanma döneminde PTT'ler 10:00- 16:00 arasında hizmet vermeye devam edecekler.

        ADLİYELER AÇIK MI?

        Mahkemelerin son durumu İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgeyle birlikte belli oldu. Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar muaf olacak.

        NOTERLER AÇIK MI?

        Noterlerin son durumu İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgeyle birlikte belli oldu. Nöbetçi noterler ile buralarda çalışanlar da muaf olacak.
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        Haberler Ekonomi 10 Mayıs resmi tatil mi? Yarın 10 Mayıs'ta PTT noterler adliyeler açık mı?