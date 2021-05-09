Son dönemde Dogecoin ile ilgili açıklamalarıyla kripto para piyasasında en popüler figürlerden biri olan milyarder iş insanı Elon Musk da, Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderide, "Kripto paralar umut vadediyor ama lütfen dikkatli yatırım yapın" dedi. Kripto boğası ve Galaxy Digital CEO'su Mike Novogratz da, Dogecoin'in bu sene gerçekleştirdiği ralliyi finansal sisteme bir başkaldırı olarak tanımladı.