Kripto para konusunda son dönemde gelen uyarılara yenisi eklendi. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, yatırımcılara "Eğer tüm paranızı kaybetmeye hazırsanız kripto paralara yatırın" diye seslendi.
Bloomberg'te yer alan habere göre Bailey, basın toplantısında, "Benim için kripto ve para yan yana gelmeyecek iki kelime. Bu kripto paraların gerçek bir değeri bulunmuyor" diye konuştu.
Son dönemde Dogecoin ile ilgili açıklamalarıyla kripto para piyasasında en popüler figürlerden biri olan milyarder iş insanı Elon Musk da, Twitter üzerinden paylaştığı bir gönderide, "Kripto paralar umut vadediyor ama lütfen dikkatli yatırım yapın" dedi. Kripto boğası ve Galaxy Digital CEO'su Mike Novogratz da, Dogecoin'in bu sene gerçekleştirdiği ralliyi finansal sisteme bir başkaldırı olarak tanımladı.