Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da 3,510.00 dolar ve 3,955.55 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 8.46 artışla 3,866.17 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 32.61 ve birimin piyasa hacmi de 447.63 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 0.03 artışla 633.81 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 4.13 ve piyasa hacmi de 97.24 milyar dolar düzeyindeydi.



Tüm piyasalarda toplam hacim de 2.0 trilyon 392.38 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.