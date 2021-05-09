Kripto para piyasalarındaki volatilitede, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, kriptopara piyasalarının daha çok düzenleneme gerektirdiğini söyledi ve ABD Kongresi'nden bu konuda düzenleme çerçevesi oluşturulmasını istemesi de etkili oldu.
ABD Temsilciler meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde sanal sunum yapan Gensler, kripto varlıkların işlem görmekte oldukları piyasalara ilişkin olarak SEC ya da diğer kardeş kuruluş olan Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu kapsamında düzenleyici bir çerçeve bulunmadığına dikkat çekti ve "Böyle bir düzenleme büyük bir güven oluşturabilir. Şu anda kripto piyasalarına ilişkin bir piyasa düzenleyici yok; ve bu nedenle de kazançların dolandırılması ya da manipüle edilmesine karşı hiç bir koruma yok" dedi.
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da hafta başında yaptığı bir açıklamada, ülkesinde kripto paralar ile ilgili yeterli hukuksal çerçeve bulunmadığını ve bunun vurgulamaya değer bir konu olduğuna dikkat çekmişti.
Son 24 saat içinde 57,600.32 ve 59,464.61 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 0.19 artışla 58,426.94 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 2.83 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, 1.0 trilyon 93 milyar dolara yükseldi.
Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da 3,510.00 dolar ve 3,955.55 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 8.46 artışla 3,866.17 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 32.61 ve birimin piyasa hacmi de 447.63 milyar dolar düzeyindeydi.
Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 0.03 artışla 633.81 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 4.13 ve piyasa hacmi de 97.24 milyar dolar düzeyindeydi.
Tüm piyasalarda toplam hacim de 2.0 trilyon 392.38 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.