Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz (Ekonomi haberleri)

Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 00.00'dan (salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece) başlayarak, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar, otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak. Başkentray ve Marmaray seferleri de ücretsiz olacak.
SAĞLIKÇIYA EK ÖDEME
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı, bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.
HALKBANK'TAN KREDİ ATAĞI
Halkbank, 2021 Mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü, yüzde 41,1 artırarak 692,9 milyar TL'ye taşıdı. Halkbank nakdi kredilerinde yüzde 30,3 artış sağlarken, toplam kredilerini 577,7 milyar TL'ye yükseltti. Banka, özellikle TL nakdi kredilerde yüzde 37,6 büyüme başarısı yakaladı.