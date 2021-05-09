Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz (Ekonomi haberleri)

    Ramazan Bayramı dolayısıyla sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 00.00'dan (salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece) başlayarak, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar, otoyollar ile ve 'nden geçişlerde ücret alınmayacak. ve seferleri de ücretsiz olacak.

    Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

    Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 00.00'dan (salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece) başlayarak, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar, otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak. Başkentray ve Marmaray seferleri de ücretsiz olacak.

    SAĞLIKÇIYA EK ÖDEME
    Sağlık     Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele, 1 Nisan 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı, bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

    HALKBANK'TAN KREDİ ATAĞI
    Halkbank,     2021 Mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü, yüzde 41,1 artırarak 692,9 milyar TL'ye taşıdı. Halkbank nakdi kredilerinde yüzde 30,3 artış sağlarken, toplam kredilerini 577,7 milyar TL'ye yükseltti. Banka, özellikle TL nakdi kredilerde yüzde 37,6 büyüme başarısı yakaladı.

        ASELSAN'IN İHRACATI ARTTI
        Aselsan,         2020'de yurt dışı satışlarını bir önceki yıla oranla yüzde 44 artırarak 446 milyon dolarlık yeni ihracat sözleşmesi imzaladı. Yıl içinde gerçekleşen satışlara ek olarak 362 milyon dolar tutarında rekor döviz girdisi sağlandı. ASELSAN, tarihinde ilk defa 1 milyar doları aşan yurt dışı siparişi sağladı.

        TOGG'DAN AVRUPA ÇIKARMASI
        Türkiye'nin         Otomobili Girişim Grubu (TOGG), dünyada tescil ettirdiği usecase mobility değer zincirini Avrupa'ya taşıyor. TOGG, Almanya'nın 12 inovasyon merkezinden biri olan Stuttgart'ta, TOGG Europe GmbH adıyla şirket kuracak. TOGG Europe GmbH'ın en temel faaliyetlerinden biri de kullanıcı araştırmaları olacak.

        İŞÇİYE 1.500 TL 10 MAYIS'TA
        Çalışma         Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı açıklamada, "Nisan ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini 10 Mayıs'ta yapıyoruz. Ödemeler vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatırılacak, IBAN bilgileri eksik veya hatalı olan vatandaşlarımız ise ödeneklerini PTT üzerinden alabilecekler" dedi. Nakdi ücret desteği ücretsiz izindeki çalışanlara veriliyor. Çalışanlar son yapılan değişiklik ile günlük 50 TL olmak üzere ayda 1.500 TL destek alıyorlar.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan'dan İslam dünyasına Filistin çağrısı
        Haberler Ekonomi Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz (Ekonomi haberleri)