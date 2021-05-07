Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! KOOPDES ile 150 bin liraya kadar hibe!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında kadın kooperatiflerine verilen 150 bin liraya kadar hibe desteğinin bu yıl da devam ettiğini belirterek, bu kapsamda 57 ilde faaliyet gösteren 127 kadın kooperatifin 140 projesine hibe desteği sağlanacağını açıkladı.
Bakan Muş, yaptığı yazılı açıklamada Bakanlıkça kooperatiflerin üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanılmasına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların kooperatif modeliyle ekonomiye kazandırılması amacıyla KOOP-DES programının geçen yıl hayata geçirildiğini hatırlattı.
Kadın kooperatiflerinin proje bedellerinin bir bölümünün KOOP-DES Programı kapsamında hibelerle karşılanmasının, kooperatiflerin sermaye sıkıntısı nedeniyle yapamadıkları yatırımları yapabilmelerine imkan oluşturduğuna dikkati çeken Muş, bu desteklerle kooperatiflerin etkin ve verimli çalışmasının ve ekonomik katma değerin artırılmasının sağlandığını belirtti.