Son dakika: Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! KOOPDES ile 150 bin liraya kadar hibe!

2021 yılı için kadın kooperatiflerimizin başvuruları Şubat ayında alınmıştı. Bu yıl toplam 57 ilde faaliyet gösteren 127 kooperatifin 140 projesine hibe desteği verilmesi uygun görüldü. Toplam tutarı 16 milyon 690 bin TL olan bu projelere Bakanlığımızca sağlanacak hibe destek tutarı 12 milyon 590 bin TL düzeyinde."