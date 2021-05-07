Fındık destek ödemeleri ne zaman yatacak? Fındık destek ödemeleri için tarih verildi. Fındık üreticileri devlet tarafından ödenen fındık destek ödemelerinden faydalanabiliyor. Peki fındık destek ödemeleri ne zaman yatacak? Fındık destek ödemeleri yattı mı 2021? Bakan Pakdemirli duyurdu!
FINDIK DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
TC kimlik numaralarının son hanesi 8, 6 ve 4 olan çiftçiler ödemelerini 7 Mayıs Cuma günü saat 18:00'dan sonra Ziraat Bankası hesaplarından alabilecekler.
TC Kimlik numaralarının son hanesi 0 ve 8 olan üreticiler ise 2021 fındık destekleme ödemelerini 10 Mayıs Pazartesi günü alabilecekler. Ödeme tarihlerinde Ziraat Bankası ATM'lerinde fındık destekleme ödemelerini hak sahibi çiftçiler alabilecekler.