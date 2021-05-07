Ayrıca;

-Süt destekleme ödemesi kapsamında, 233 bin 129 üreticimize, 222.634.301 lira

-Arıcılık destekleme ödemesi kapsamında, 58 bin 359 üreticimize 108.809.745 lira

-Kırsal kalkınma destekleri kapsamında ise 109 kişiye 49.131.395 lira olmak üzere toplam 380.575.441 TL'lik destek ödememizi de bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına tek seferde aktaracağız.

Böylece, üreticilerimize bayram öncesinde toplamda 1.524.264.577 liralık destek ödemesi yapmış olacağız.

Tüm destek ödemeleri hem üreticilerimize hem de ülkemize hayırlı uğurlu, bereketli olsun…