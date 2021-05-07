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    • Ekonomi
    • 07.05.2021 12:31
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    • 07.05.2021 12:41
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    destek ödemeleri yattı mı 2021? Fındık destek ödemeleri ne zaman yatacak? Tarih belli oldu!

    destek ödemeleri ne zaman yatacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Fındık üreticileri devlet tarafından ödenen fındık destek ödemelerinden faydalanabiliyor. Peki fındık destek ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Pakdemirli duyurdu!

    takvim.com.tr
    Fındık destek ödemeleri yattı mı 2021? Tarih belli oldu!

    Fındık destek ödemeleri ne zaman yatacak? Fındık destek ödemeleri için tarih verildi. Fındık üreticileri devlet tarafından ödenen fındık destek ödemelerinden faydalanabiliyor. Peki fındık destek ödemeleri ne zaman yatacak? Fındık destek ödemeleri yattı mı 2021? Bakan Pakdemirli duyurdu!

    FINDIK DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    TC kimlik numaralarının son hanesi 8, 6 ve 4 olan çiftçiler ödemelerini 7 Mayıs Cuma günü saat 18:00'dan sonra Ziraat Bankası hesaplarından alabilecekler.

    TC Kimlik numaralarının son hanesi 0 ve 8 olan üreticiler ise 2021 fındık destekleme ödemelerini 10 Mayıs Pazartesi günü alabilecekler. Ödeme tarihlerinde Ziraat Bankası ATM'lerinde fındık destekleme ödemelerini hak sahibi çiftçiler alabilecekler.

        BAKAN PAKDEMİRLİ 6 KALEMDE 1,5 MİLYAR DESTEK ÖDEMELERİNİ DUYURDU!

        7 MAYIS CUMA GÜNÜ SAAT 18.00 İTİBARİYLE,

        -Fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında, 418 bin 61 üreticimize 854.011.077 lira

        -Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında, 106 bin 687 üreticimize 251.797.606 lira

        -Sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında, 64 üretici firmaya da 37.880.453 lira olmak üzere toplamda 1.143.689.136 TL'lik destek ödemesini, TC kimlik numarasının son hanesine göre bugün ve pazartesi günü aktaracağız.

        Ayrıca;

        -Süt destekleme ödemesi kapsamında, 233 bin 129 üreticimize, 222.634.301 lira

        -Arıcılık destekleme ödemesi kapsamında, 58 bin 359 üreticimize 108.809.745 lira

        -Kırsal kalkınma destekleri kapsamında ise 109 kişiye 49.131.395 lira olmak üzere toplam 380.575.441 TL'lik destek ödememizi de bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına tek seferde aktaracağız.

        Böylece, üreticilerimize bayram öncesinde toplamda 1.524.264.577 liralık destek ödemesi yapmış olacağız.

        Tüm destek ödemeleri hem üreticilerimize hem de ülkemize hayırlı uğurlu, bereketli olsun…
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        Yine CHP yine tecavüz skandalı!
        Haberler Ekonomi Fındık destek ödemeleri yattı mı 2021? Fındık destek ödemeleri ne zaman yatacak? Tarih belli oldu!