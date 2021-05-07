Pandemi 1100 TL destek başvurusu SONUÇ sorgulama! Turkiye.gov.tr pandemi destek sonucu öğrenme ekranı!

1100 TL sosyal yardım başvuru sonucu nasıl öğrenilir? 1100 TL yardım başvurusu e-devlet nasıl yapılır? Sorusu arama motorları üzerinden yapılmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde, Başkan Erdoğan pandemi sosyal destek yardımının 1100 TL'ye çıkarıldığını duyurmuştu. Pandemi sürecinde vatandaşlara ödenen sosyal yardım ödemeleri başvuruları tam kapanma döneminde e-Devlet üzerinden alınmaya başladı. Bu noktada, vatandaşlar tarafından başvuru sonuçları merak ediliyor.1100 TL pandemi sosyal yardım desteği ile ilgili merak edilen tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
1.100 TL SOYAL YARDIM BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR? E-DEVLET SONUÇ EKRANI!
E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak için aşağıdaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak için butona tıklayın.
Sosyal yardım başvuru sorgulama ekranı da başvuru ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.
1100 TL E-DEVLET YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLER ALACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak amacıyla "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yeni bir yardım programını başlattıklarını belirtti.
Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:
"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."