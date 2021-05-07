Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ gereği Alaçam, Yakakent, Bafra, 19 Mayıs, Atakum, İlkadım, Canik, Tekkeköy, Çarşamba, Terme, Ayvacık, Salıpazarı ve Asarcık olmak üzere 13 ilçede üreticinin fındık yetiştiriciliği ruhsatı bulunduğunu aktardı.

Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemi'nde kaydı olan üreticilerin fındık destekleri ile hububat, baklagil, dane mısır fark ödemesi destek ödemelerine başladığını belirten Dağlı, kentte fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında 33 bin 348 üreticiye 80 milyon 553 bin 426 lira, hububat, baklagil dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında ise 2 bin 588 üreticiye 5 milyon 601 bin 578 lira olmak üzere toplam 86 milyon 155 bin 4 lira destek ödemesinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarının son hanesine göre hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi "8, 6 ve 4" olanların bugün, "2 ve 0" olanların ise 10 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00 sonrası ödemelerinin ilgili banka şubesine yapılacağını belirtti.