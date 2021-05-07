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    • Ekonomi
    • 07.05.2021 18:15
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    • 07.05.2021 18:16
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    'da 36 bin üreticiye 86 milyon 155 bin lira alan bazlı destek ödemesi bugün başladı

    Valisi Zülkif Dağlı, alan bazlı fark ödemesi kapsamında 35 bin 936 üreticiye 86 milyon 155 bin lira destek ödemesine başlandığını duyurdu. Ödeme, numaralarının son hanesine göre hesaplara yatırılacak. Haberin detayları....

    AA
    Samsun'da 36 bin üreticiye destek ödemesi başladı

    Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ gereği , , , , , , , , , , , ve Asarcık olmak üzere 13 ilçede üreticinin fındık yetiştiriciliği ruhsatı bulunduğunu aktardı.

    Çiftçi Kayıt Sistemi ve Fındık Kayıt Sistemi'nde kaydı olan üreticilerin fındık destekleri ile hububat, baklagil, dane mısır fark ödemesi destek ödemelerine başladığını belirten Dağlı, kentte fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında 33 bin 348 üreticiye 80 milyon 553 bin 426 lira, hububat, baklagil dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında ise 2 bin 588 üreticiye 5 milyon 601 bin 578 lira olmak üzere toplam 86 milyon 155 bin 4 lira destek ödemesinin numaralarının son hanesine göre hesaplara yatırılacağını bildirdi.

    Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının son hanesi "8, 6 ve 4" olanların bugün, "2 ve 0" olanların ise 10 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00 sonrası ödemelerinin ilgili banka şubesine yapılacağını belirtti.

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    Haberler Ekonomi Samsun'da 36 bin üreticiye 86 milyon 155 bin lira alan bazlı destek ödemesi bugün başladı