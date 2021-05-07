7 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası hangi illerde yattı?

7 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası hangi illerde yattı? Evde bakım maaşları her ay farklı illerde farklı tarihler için yatırılıyor. Vatandaşlar bu maaşlardan düzenli olarak faydalanabiliyor. Peki 7 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte yanıtı!
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 7 MAYIS
Evde bakım maaşları her ayın 15'i itibariyle hesaplara yatırılıyor. Söz konusu ödemelerin bayram nedeniyle öne çekilmesi hakkında resmi bir bilgi gelmedi.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.