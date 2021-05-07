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    • Ekonomi
    • 07.05.2021 17:59
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    • 07.05.2021 17:59
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    yatan iller! hangi illerde yattı?

    7 Mayıs gününde de arama motorlarında sorgulanıyor. nın hangi illerde yattığını kontrol etmek isteyen vatandaşlar evde bakım parası yatan iller sorgulaması yapıyor. Bu ay evde bakım maaşının Ramazan Bayramı öncesi yatıp yatmayacağı merak edilen konulardan birisi olmuştu. Peki yatan iller hangileri?

    takvim.com.tr
    7 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası hangi illerde yattı?

    7 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası hangi illerde yattı? Evde bakım maaşları her ay farklı illerde farklı tarihler için yatırılıyor. Vatandaşlar bu maaşlardan düzenli olarak faydalanabiliyor. Peki 7 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte yanıtı!

    EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 7 MAYIS

    Evde bakım maaşları her ayın 15'i itibariyle hesaplara yatırılıyor. Söz konusu ödemelerin bayram nedeniyle öne çekilmesi hakkında resmi bir bilgi gelmedi.

    EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        EVDE BAKIM MAAŞI 2021 NE KADAR?

        Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.
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        Haberler Ekonomi 7 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası hangi illerde yattı?