Sabancı kârını yüzde 47 artırdı

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'in yılın ilk çeyreğindeki konsolide net kârı yüzde 47 artışlaoldu. Holding, yılın ilk 3 ayında konsolide net satışlarını yüzde 23 artışlaçıkardı."Topluluk olarak güçlü risk yönetimi yaklaşımımız ve uygulamalarımızla, değişen kur ve faiz ortamından sınırlı şekilde etkilenerek finansal dayanıklılığımızı bir kez daha gösterdik. Bu dönemde nakit yaratmaya devam ederek bilançomuzu güçlendirdik" dedi.