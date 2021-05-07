Sabancı kârını yüzde 47 artırdı

Sabancı Holding'in yılın ilk çeyreğindeki konsolide net kârı yüzde 47 artışla 1 milyar 752 milyon lira oldu. Holding, yılın ilk 3 ayında konsolide net satışlarını yüzde 23 artışla 16 milyar 814 milyon liraya çıkardı. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Topluluk olarak güçlü risk yönetimi yaklaşımımız ve uygulamalarımızla, değişen kur ve faiz ortamından sınırlı şekilde etkilenerek finansal dayanıklılığımızı bir kez daha gösterdik. Bu dönemde nakit yaratmaya devam ederek bilançomuzu güçlendirdik" dedi.
- Ekonomi
- 07.05.2021 Gazete