



Bakan Dönmez, yıllara göre petrol ve dogal gaz üretimine ilişkin hazırlanan bir grafik ile birlikte Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "2021 ilk çeyrekte üretimimiz 6 milyon 325 bin varil oldu. 2020 ilk çeyreğe göre 300 bin varil daha fazla petrol ve doğal gaz ürettik. Kaynaklarımızı yüksek teknolojiyle milletimize sunacağız" dedi.