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    • Ekonomi
    • 07.05.2021 19:14
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    • 07.05.2021 19:24
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    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı duyurdu: 'nin petrol ve doğal gaz üretimi artıyor

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada " içi petrol ve doğal gaz üretimimiz adım adım artıyor" ifadelerini kullandı.

    Türkiye'nin petrol ve doğal gaz üretimi artıyor

    Türkiye'nin petrol ve doğal gaz üretimi yılın ilk üç ayında 6 milyon 325 bin varile ulaştı.



    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yurt içi petrol ve doğal gaz üretiminin adım adım arttığını söyledi.



    Bakan Dönmez, yıllara göre petrol ve dogal gaz üretimine ilişkin hazırlanan bir grafik ile birlikte Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "2021 ilk çeyrekte üretimimiz 6 milyon 325 bin varil oldu. 2020 ilk çeyreğe göre 300 bin varil daha fazla petrol ve doğal gaz ürettik. Kaynaklarımızı yüksek teknolojiyle milletimize sunacağız" dedi.



        İşte Dönmez'in yaptığı o paylaşım;


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