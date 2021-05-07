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    • Ekonomi
    • 07.05.2021 08:38
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    • 07.05.2021 08:38
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    'nın 40 yıllık özelleştirilmesi için ihaleye çıktı

    (), 'ye ait 'nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle, liman geri sahasında bulunan taşınmazın da "satış" yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi için ilana çıktı.

    AA
    40 yıllık özelleştirme için ihaleye çıkıldı

    'nin söz konusu taşınmaz satışına ilişkin ihale ilanı 'de yayımlandı.

    Buna göre, 'ye ait 40 yıllığına işletme hakkının verilmesi yöntemiyle, liman geri sahasında bulunan taşınmaz da "satış" yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilecek.

    TEMİNAT 20 MİLYON LİRA
    İhalede geçici teminat bedeli 20 milyon lira, ihale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli ise 20 bin lira olarak belirlendi. İhale için istekliler 8 Eylül saat 17.00'ye kadar teklif verilebilecekler.

    İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulü"yle gerçekleştirilecek.

    İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek.

    İhaleye katılım için İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı'nın satın alınması ve ÖİB'nin internet sitesinden temin edilecek 'nin imzalanması gerekiyor.

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    Haberler Ekonomi Özelleştirme İdaresi Taşucu Limanı'nın 40 yıllık özelleştirilmesi için ihaleye çıktı