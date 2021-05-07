Kalekim halka arz işlemleri özellikle bu hafta binlerce kişi tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Yakın bir zamanda Kale Grubu şirketlerinden Kalekim'in paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştı. Peki, Kalekim halka arz eşit mi oransal mı? Kalekim halka arz ne zaman bitiyor, borsa kodu, hisse fiyatı nedir? İşte detaylar...

KALEKİM HALKA ARZ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, SPK tarafından izahname onayı alan Kalekim'in, halka arzında talep toplama tarihleri 6-7 Mayıs, fiyat aralığı 13,75-14,75 TL olarak belirlendi.

İşte diğer bilgiler;