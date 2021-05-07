Kalekim halka arz işlemleri özellikle bu hafta binlerce kişi tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Yakın bir zamanda Kale Grubu şirketlerinden Kalekim'in paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmıştı. Peki, Kalekim halka arz eşit mi oransal mı? Kalekim halka arz ne zaman bitiyor, borsa kodu, hisse fiyatı nedir? İşte detaylar...
KALEKİM HALKA ARZ NE ZAMAN BİTİYOR?
Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, SPK tarafından izahname onayı alan Kalekim'in, halka arzında talep toplama tarihleri 6-7 Mayıs, fiyat aralığı 13,75-14,75 TL olarak belirlendi.
İşte diğer bilgiler;
HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Kalekim" veya "Şirket") birincil halka arzının talep toplaması 6-7 Mayıs 2021 tarihlerinde (2 gün) yapılacaktır.
Kalekim'in mevcut ortaklarının sahip olduğu 15.000.000-TL nominal değerli ortak satışı ve 15.000.000 -TL nominal değerli sermaye artırımı yöntemiyle halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %26,09 olacaktır.
Halka arzda ek satış hakkının kullanılması durumunda, halka arz edilen payların %15'ine denk gelen ve halka arz eden pay sahibine ait 4.500.000-TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecektir. Bu durumda, Kalekim'in halka arz edilen pay toplamı nominal olarak 34.500.000-TL'ye halka açıklık oranı %30'a ulaşacaktır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde halka arz edilen payların BİST'te işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.