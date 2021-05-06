Kapanış günün ilk saatlerinde büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar altın fiyatlarındaki son durum merakla araştırılmaya başlandı. ABD tahvil getirilerinin düşmesiyle yönünü yukarıya çeviren altının ons fiyatı 1,810 doları da aşarken, ABD ham petrol stoklarında beklenenden fazla düşüşle yükselen petrol fiyatları hafif geriledi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,15 artışla 483,20 liradan tamamlamıştı. Ayrıca İç piyasada, gram altın 484 liraya, çeyrek altın 799 liraya, Cumhuriyet altını da 3,179 liraya yükselmişti. Peki, 7 Mayıs anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,15 artışla 483,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 783,00 lira, Cumhuriyet altını 3.204,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,15 yükselişle 483,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 478 BİN 850 LİRA OLDU
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu.
Altın piyasasında, en düşük 478 bin 400 lirayı, en yüksek ise 479 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 478 bin 850 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 270 milyon 56 bin 132,83 lira, işlem miktarı ise 565,10 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 297 milyon 328 bin 356,66 oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası ve Halkbank şeklinde sıralandı.