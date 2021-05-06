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    • Ekonomi
    • 07.05.2021 06:34
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    • 07.05.2021 06:40
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    7 Mayıs ANLIK : ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Sıçrayışı şaşırttı! 9 lira birden...

    İnişli ve çıkışlı bir grafik çizen nda hareketlilik devam ederken piyasaların kapanış gününün ilk saatinde son durum merakla araştırılıyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 477,9 liradan tamamlamıştı. İstanbul 'da, dün kapanışta çeyrek altın 783,00 lira, Cumhuriyet altını 3.204,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 1,15 yükselişle 483,20 liradan işlem görmüştü. İşte 7 Mayıs anlık altın fiyatlarında son durum

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Kapanış günün ilk saatlerinde büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar altın fiyatlarındaki son durum merakla araştırılmaya başlandı. ABD tahvil getirilerinin düşmesiyle yönünü yukarıya çeviren altının ons fiyatı 1,810 doları da aşarken, ABD ham petrol stoklarında beklenenden fazla düşüşle yükselen petrol fiyatları hafif geriledi. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,15 artışla 483,20 liradan tamamlamıştı. Ayrıca İç piyasada, gram altın 484 liraya, çeyrek altın 799 liraya, Cumhuriyet altını da 3,179 liraya yükselmişti. Peki, 7 Mayıs anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,15 artışla 483,20 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 783,00 lira, Cumhuriyet altını 3.204,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,15 yükselişle 483,20 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 478 BİN 850 LİRA OLDU

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu.

    Altın piyasasında, en düşük 478 bin 400 lirayı, en yüksek ise 479 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 478 bin 850 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 270 milyon 56 bin 132,83 lira, işlem miktarı ise 565,10 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 297 milyon 328 bin 356,66 oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası ve Halkbank şeklinde sıralandı.

        ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ, PETROL GERİLEDİ

        ABD tahvil getirilerinin düşmesiyle yönünü yukarıya çeviren altının ons fiyatı 1,810 doları da aşarken, ABD ham petrol stoklarında beklenenden fazla düşüşle yükselen petrol fiyatları hafif geriledi.

        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 0.51 düşüşle 68.20 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 0.74 düşüşle 64.68 dolar,

        - altın yüzde 1.43 artışla 1,812.65 dolar,

        - gümüş yüzde 3.04 artışla 27.29 dolar,

        - bakır yüzde 0.18 düşüşle 9.932.00 dolar,

        - platin yüzde 1.20 artışla 1,245.10 dolar,

        - paladyum yüzde 1.28 düşüşle 2,937.78 dolar düzeyindeydi.

        Troy Kıymetli Madenler'in günlük bülteninde, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın faiz artırımına ilişkin mesajın ardından piyasaların, sert geri çekildikten sonra, Çarşamba günkü seansta toparlanma çabası içinde olduğu bir günü yaşadığına işaret edilerek, "1778 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan sarı maden, Asya seansını satıcılı seyirle geçirdikten sonra gün ortasına doğru pozitif seyre döndü" denildi ve şöyle devam edildi:

        "ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi verisinin beklentilerin altında kalması, sarı madenin yukarı doğru hareketini destekledi. 64'ün üzerinde beklenen verinin 62 seviyesinde gelmiş olması piyasaların beklediği gibi hızlı bir toparlanma olmayacağına işaret etti. Bu gelişmenin, merkez bankasının faiz artırımına hızla geçemeyeceği beklentisini oluşturmasından dolayı altını destekleyen bir unsur olarak öne çıktı. Altın, dünkü seansı 1787 dolar/onstan tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 0,4 kazancı hanesine yazmış oldu.

        "Gümüş de dünkü seansta toparlanma çabasında hareket etmiş olsa da günü yeşilde kapatmayı başaramadı. Gün içinde 26.10 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilerek seansın en düşük seviyesini kaydeden beyaz maden, seansı 26.48 dolar/onstan tamamladı ve önceki güne kıyasla yerinde saymış oldu.

        "Platin, günün en çok değer kaybeden kıymetli madeni olarak öne çıkarken, 1200 dolar/onsun üzerinde tutunma çabası sürüyor. 1240 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan platin, 1229 dolar/onstan seansı tamamladı ve önceki güne kıyasla yüzde 0.9 değer kaybıyla seansı kapattı.

        "Paladyum da platin gibi günü kırmızıda kapatmış olmasına rağmen pozitif görünümünü sürdürdüğü bir seansı geride bıraktı. Dünkü seansta 3000 dolar/ons seviyesini bir kez daha test eden paladyum, seansı 2973 dolar/ons seviyesinden yüzde 0.4 kayıpla tamamladı.

        "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın gerçekleşirken, ülkemizdeki kapanmanın da etkisiyle Borsa İstanbul'da işlem hacmi düşük seyretmeye devam etti. Toplamda 463 kg altın, gümüş işlemi gerçekleşmeksizin seans tamamlandı."
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        Haberler Ekonomi 7 Mayıs ANLIK altın fiyatları: 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Sıçrayışı şaşırttı! 9 lira birden...