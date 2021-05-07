Bugüne kadar milyonlarca haneye ödenen pandemi sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Sosyal yardım destek başvuruları tam kapanma döneminde de e-Devlet üzerinden alınıyor ve neticelenen başvurular bildiriliyor. Merakla sonucu bekleyen vatandaşlar yapılan son dakika açıklamalarını takip ediyor. Peki, ödemeniz hazır ve kapsam dışı ne demek? 1100 TL başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Yardım parası eve getirilecek mi? İşte merak edilenler...
1100 TL E-DEVLET YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLER ALACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak amacıyla "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yeni bir yardım programını başlattıklarını belirtti.
İşte ödemeye dair detaylı bilgiler;
Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:
"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."
ÖDEMENİZ HAZIRDIR NE DEMEK?
Pek çok vatandaş "Ödemeniz hazırdır" bilgilendirmesiyle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle ödemelerin nasıl alınacağını merak ediyor. Banka hesap bilgisi olmayan ve PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.