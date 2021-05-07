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    • Ekonomi
    • 07.05.2021 11:29
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    • 07.05.2021 11:29
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    Ödemeniz hazır ve kapsam dışı ne demek? ! Yardım parası eve getirilecek mi?

    Pandemi süreciyle devreye alınan başvuruları devam ediyor ve başvurusu olumlu neticelenenlere 1100 TL ödeme yapılıyor. Başvurusu sonuçlanan vatandaşlara bilgi veriliyor. Son alınan kararla birlikte 1.000 TL'lik ödeme 1.100 TL'ye yükseldi. Faz 1 ve Faz 2 ödemeleriyle milyonlarca kişiye destek sağlandı. Peki, ödemeniz hazır ve kapsam dışı ne demek? nasıl yapılır? Yardım parası eve getirilecek mi? İşte detaylar...

    1100 TL başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

    Bugüne kadar milyonlarca haneye ödenen pandemi sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Sosyal yardım destek başvuruları tam kapanma döneminde de e-Devlet üzerinden alınıyor ve neticelenen başvurular bildiriliyor. Merakla sonucu bekleyen vatandaşlar yapılan son dakika açıklamalarını takip ediyor. Peki, ödemeniz hazır ve kapsam dışı ne demek? 1100 TL başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Yardım parası eve getirilecek mi? İşte merak edilenler...

    1100 TL E-DEVLET YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLER ALACAK?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak amacıyla "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yeni bir yardım programını başlattıklarını belirtti.

    İşte ödemeye dair detaylı bilgiler;

    Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

    "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."

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    ÖDEMENİZ HAZIRDIR NE DEMEK?

    Pek çok vatandaş "Ödemeniz hazırdır" bilgilendirmesiyle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle ödemelerin nasıl alınacağını merak ediyor. Banka hesap bilgisi olmayan ve PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.

        KAPSAM DIŞINA ÇIKTI NE DEMEK?

        1100 TL sosyal yardım şartları taşımadığınız ve maddi yardım almaya hak kazanamadığınız anlamına geliyor.

        Aynı dönemde ödemeleri gerçekleştirilen 2022 sayılı Kanun kapsamındaki yaşlı ve engelli aylıklarının da Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemeleri ile birlikte yapılacağını bildiren Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hak sahipliği durumunun, e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümünden kontrol edilebileceğini anımsattı.

        SYDV'LERE 183 MİLYON LİRA İLAVE KAYNAK AKTARILACAK

        Öte yandan Bakanlık tarafından destek ödemelerinin, daha önce e-Devlet başvurularında banka hesap bilgisi bulunan kişilerin banka hesaplarına, başvurularında banka hesap bilgisi bulunmayanların ise PTT kartlarına yapılacağı ifade edildi.

            Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.

            Bakanlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca destek olunan diğer hanelere desteğin devamı için ayrıca 183 milyon lira ilave kaynak aktarımında bulunacak.

            KİMLER BAŞVURACAK?

            Düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışan işsizler, her haneden bir kişi.

            KİMLER ALAMAYACAK?

            Kamu işçileri, memurlar, emekliler, kısa çalışma, işsizlik maaşı gibi desteklerden yararlananlar, daha önce destekten yararlananlar.

            PTT HESABI OLMAYANLARIN DURUMU

            Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan kişilerin ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilecek.
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            Haberler Ekonomi Ödemeniz hazır ve kapsam dışı ne demek? 1100 TL başvuru sonuçları sorgulama! Yardım parası eve getirilecek mi?