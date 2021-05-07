Bugüne kadar milyonlarca haneye ödenen pandemi sosyal yardım ödemeleri devam ediyor. Sosyal yardım destek başvuruları tam kapanma döneminde de e-Devlet üzerinden alınıyor ve neticelenen başvurular bildiriliyor. Merakla sonucu bekleyen vatandaşlar yapılan son dakika açıklamalarını takip ediyor. Peki, ödemeniz hazır ve kapsam dışı ne demek? 1100 TL başvuru sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Yardım parası eve getirilecek mi? İşte merak edilenler...

1100 TL E-DEVLET YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLER ALACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak amacıyla "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yeni bir yardım programını başlattıklarını belirtti.

İşte ödemeye dair detaylı bilgiler;