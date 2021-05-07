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    • Ekonomi
    • 07.05.2021 12:30
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    • 07.05.2021 12:37
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    Bakan Pakdemirli'den "tarımsal destek" ödemesi müjdesi! Fındık, , tohum üretim desteği...

    Tarım ve Orman Bakanı tarımsal destek ödemelerine ilişkin son dakika haberini duyurdu. Bakan Pakdemirli, "Üreticilerimize, destek ödemeleri kapsamında 6 kalemde bayram öncesi 1,5 milyar liradan fazla ödemenin yapılacağını belirtmek isterim." dedi. Peki fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında kaç lira ödenecek? , baklagil ve dane mısır fark ödemesi ne kadar olacak? Sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında kaç TL ödeme yapılacak? İşte detaylar.

    Tarımsal destek ödemesi müjdesi!

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması şöyle:

    Ülkemiz, milletimiz için, üreticilerimiz üretmeye devam ederken; bizler de desteklerimizi sürdürüyoruz.

    Üreticilerimize, destek ödemeleri kapsamında 6 kalemde bayram öncesi 1,5 milyar liradan fazla ödemenin yapılacağını belirtmek isterim.

    7 mayıs cuma günü saat 18.00 itibariyle,

    -Fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında, 418 bin 61 üreticimize 854.011.077 lira

    -Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında, 106 bin 687 üreticimize 251.797.606 lira

    -Sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında, 64 üretici firmaya da 37.880.453 lira olmak üzere toplamda 1.143.689.136 TL'lik destek ödemesini, TC kimlik numarasının son hanesine göre bugün ve pazartesi günü aktaracağız.

        Ayrıca;

        -Süt destekleme ödemesi kapsamında, 233 bin 129 üreticimize, 222.634.301 lira

        -Arıcılık destekleme ödemesi kapsamında, 58 bin 359 üreticimize 108.809.745 lira

        -Kırsal kalkınma destekleri kapsamında ise 109 kişiye 49.131.395 lira olmak üzere toplam 380.575.441 TL'lik destek ödememizi de bugün saat 18.00 itibariyle üreticilerimizin hesaplarına tek seferde aktaracağız.

        Böylece, üreticilerimize bayram öncesinde toplamda 1.524.264.577 liralık destek ödemesi yapmış olacağız.

        Tüm destek ödemeleri hem üreticilerimize hem de ülkemize hayırlı uğurlu, bereketli olsun…

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