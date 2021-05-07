Marketten ne almak yasak? Marketlerde neler satılamayacak? Marketlerde satışı yasaklanan ürünler hangileri? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Temel gıdadan elektronik ürünlere, ev tekstilinden bahçe ürünlerine, kıyafetten oyuncaklara, kozmetik ürünlerden teknolojik ürünlere kadar pek çok kategoriden seçenekler marketlerde satılıyordu. İçişleri Bakanlığı yeni genelgesine göre nelerin satışı yasaklandı? İşte ayrıntılar…
MARKETLERDE NELER SATILMAYACAK?
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MARKET KONULU GENELGE!
İçişleri Bakanlığı'nın "Market Tedbirleri" konulu genelgesinde, tam kapanma sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili usül ve esaslar belirlenerek, valilere duyuruldu.
Bu kapsamda daha önce illere gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme, işyeri ve/veya ofislerin kapalı olacağı belirtildi.
TAM KAPANMADA MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuruyemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süper marketlerin pazar günleri kapalı kalacağı hatırlatıldı.