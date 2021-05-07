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    • Ekonomi
    • 07.05.2021 10:47
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    • 07.05.2021 10:47
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    Nisan ayında en yüksek aylık reel getiri külçe da oldu! İşte yatırımcılara en çok kazandıran araçlar

    Yatırımcılar hangi yatırım araçlarını tercih edeceği sorularına yanıt ararken dikkat çeken istatistikleri yanıtladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Nisan'da en yüksek reel getiri külçe dan oldu. Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7.21, ile indirgendiğinde ise yüzde 23.72 yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

    Nisan ayının kazandıranı belli oldu

    En yüksek aylık reel getiri Nisan'da, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3.89, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 6.61 ile külçe altında gerçekleşti.


    Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre,Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde;
    - euro yüzde 2.30 ve dolar yüzde 1.85 kazandırırken,
    - mevduat faizi (brüt) yüzde 2.96, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 6.44 ve BIST 100 endeksi yüzde 10.40 yatırımcısına kaybettirdi.


    TÜFE ile indirgendiğinde;
    - euro yüzde 4.98 ve dolar yüzde 4.51 kazandırırken;
    - mevduat faizi (brüt) yüzde 0.42, DİBS yüzde 3.99 ve BIST 100 endeksi yüzde 8.05 yatırımcısına kaybettirdi.
    Dolar, üç aylık değerlendirmede;


        - Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0.29 ve TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6.35 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken;
        - BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17.01, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11.99 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.


        Altı aylık değerlendirmeye göre;
        - BIST 100 endeksi TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9.30 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0.75 yatırımcısına kaybettirdi.




        - Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 20.80, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12.78 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.


        Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7.21, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 23.72 yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.


            Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde;
            - euro yüzde 3.05, külçe altın yüzde 8.03, Amerikan doları yüzde 11.82, mevduat faizi (brüt) yüzde 18.81 ve DİBS yüzde 24.66 kaybettirdi.


            TÜFE ile indirgendiğinde;
            - euro yüzde 11.87, külçe altın yüzde 6.13 ve Amerikan doları yüzde 1.75 yatırımcısına kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 6.32 ve DİBS yüzde 13.06 kaybettirdi.

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            Haberler Ekonomi Nisan ayında en yüksek aylık reel getiri külçe altında oldu! İşte yatırımcılara en çok kazandıran araçlar