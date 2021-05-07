

- Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0.29 ve TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6.35 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken;

- BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17.01, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11.99 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.