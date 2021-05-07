En yüksek aylık reel getiri Nisan'da, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3.89, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 6.61 ile külçe altında gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre,Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde;
- euro yüzde 2.30 ve dolar yüzde 1.85 kazandırırken,
- mevduat faizi (brüt) yüzde 2.96, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 6.44 ve BIST 100 endeksi yüzde 10.40 yatırımcısına kaybettirdi.
TÜFE ile indirgendiğinde;
- euro yüzde 4.98 ve dolar yüzde 4.51 kazandırırken;
- mevduat faizi (brüt) yüzde 0.42, DİBS yüzde 3.99 ve BIST 100 endeksi yüzde 8.05 yatırımcısına kaybettirdi.
Dolar, üç aylık değerlendirmede;