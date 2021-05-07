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    • Ekonomi
    • 07.05.2021 10:38
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    • 07.05.2021 10:38
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    Ramazan Bayramı yaklaşırken gündemde binlerce kişi ? Sorusunu yanıtını araştırmaya başladı. için heyecanlı bekleyiş sürerken bayram masraflarını rahat bir şekilde karşılamak isteyen vatandaşlar maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Peki konuya dair açıklama geldi mi, ? Koronavirüs nedeniyle tam kapanma uygulamasının başladığı şu günlerde maaş almaya nasıl gidilecek? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Bayramda maaşlar erken yatacak mı 2021?

    Bayramda maaşlar erken yatacak mı 2021? Ramazan Bayramı memur maaşları ne zaman yatacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Memur maaşlarının bayramdan önce hesaplarında olup olmayacağını merak eden vatandaşların yanı sıra milyonlarca emekli vatandaş da Ramazan Bayramı ikramiyesini ne zaman ve nasıl alacağını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar…

    MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI RAMAZAN BAYRAMI'NDAN ÖNCE YATACAK MI?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşlarının erken ödeneceğini ve 10 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacağını bildirdi.

    BAYRAM İKRAMİYELERİ 6-7 MAYIS'TA YATACAK!

    12,5 milyon emekli 6-7 Mayıs tarihleri arasında emekli ikramiyelerini alabilecek. Emekli vatandaşlar kendilerine /ikametlerine en yakın bankamatiklere gidip emekli bayram ikramiyelerini çekebilecek.

    6-7-10-11-12 MAYIS BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir.

        EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

        Emekli ikramiyesi ne kadar sorusu da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emekliye bayram ikramiyesi 1100 TL olarak kararname ile geçireceğiz, bayrama yetişecek." şeklinde konuştu. Emekli bayram ikramiyesinin Mayıs ayının başında ödeneceği açıklandı.

        TAM KAPANMADA EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINACAK?

        Emekliler, tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs'taki maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş, aylık ve ücret ödemeleri için Türkiye Bankalar Birliğince açıklanacak takvim ve sürelere uymak, T.C. kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak, maaş ödemesinin yapılacağı bankanın ikametine en yakın şubesine gidip gelmek ve güzergah ve zaman kuralına uygun davranmak kaydıyla bankalara ve ATM'lere gidebilecek.

        Ödemeler sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli tedbirlerin alınacak, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılacak.

        Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecek.

        Engelli ve yaşlı aylıkları ile sosyal destek ödemelerinin 5-10 Mayıs'ta gerçekleşeceği hatırlatılarak, bu kapsamda, PTT kartına ya da İBAN numarasına gönderileceklerin haricindeki toplam 1 milyon 633 bin 94 hak sahibinin ödemelerinin, valilerin koordinasyonunda ve Vefa sosyal destek grupları bünyesinde, PTT dağıtıcıları, kolluk görevlileri ve diğer kamu personeli aracılığıyla yapılacağı belirtildi. Hak sahiplerine ödemeleri, ikametlerde teslim edilecek.
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        Haberler Ekonomi Bayramda maaşlar erken yatacak mı 2021? Ramazan Bayramı memur maaşları ne zaman yatacak?