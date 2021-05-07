Bayramda maaşlar erken yatacak mı 2021? Ramazan Bayramı memur maaşları ne zaman yatacak? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Memur maaşlarının bayramdan önce hesaplarında olup olmayacağını merak eden vatandaşların yanı sıra milyonlarca emekli vatandaş da Ramazan Bayramı ikramiyesini ne zaman ve nasıl alacağını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar…
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI RAMAZAN BAYRAMI'NDAN ÖNCE YATACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşlarının erken ödeneceğini ve 10 Mayıs tarihinde hesaplara yatırılacağını bildirdi.
BAYRAM İKRAMİYELERİ 6-7 MAYIS'TA YATACAK!
12,5 milyon emekli 6-7 Mayıs tarihleri arasında emekli ikramiyelerini alabilecek. Emekli vatandaşlar kendilerine /ikametlerine en yakın bankamatiklere gidip emekli bayram ikramiyelerini çekebilecek.
6-7-10-11-12 MAYIS BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir.