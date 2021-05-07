4447 sayılı Yasanın 45 inci maddesi ile 1475 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına (5) numaralı bent eklenmiştir. Anılan hükme göre, işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkânı tanınmıştır. Başka bir anlatımla, sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanamamış olsa da, anılan bent gerekçe gösterilmek suretiyle işyerinden ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir.

Somut olayda, davacı ... ' dan 13.12.2012 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanması için gereken sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamladığına ilişkin belgeyi alıp davalıya ibraz etmiştir. Davacının yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için yalnız gereken yaşı beklediği anlaşılmakla kıdem tazminatı isteğinin kabulüne karar vermek gerekirken reddi hatalı olup bozma nedenidir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının davalıya yükletilmesine, 14.03.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.