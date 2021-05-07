2021 gündeminde Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların emeklilik haklarına dair çalışmaların olup olmayacağı ise bilinmiyor. Hükümetin EYT konusunda çok net açıklamalarının olması, bu alanda düzenleme bekleyen vatandaşların umutlarını kırıyor olsa da halen düzenleme için beklemedeler. Öte yandan yeni haberler ise gelmeye devam ediyor. EYT'de çözüm olmasa da kıdem tazminatı ile ilgili önemli bir karar önceki gün yüksek mahkeme tarafından alındı. Prim gün sayısını ve diğer kriterleri karşılayan, fakat yaşa takıldığı için emekli olamayan bir vatandaşın kıdem tazminatı talebinde bulunması ile başladı. İş mahkemesine başvuran EYT'li, eski çalıştığı yerden kıdem tazminatı hakkını istedi.
EYT'LİLER YENİDEN UMUTLANDI!
Marmara Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran, Çalışma Bakanlığı'na Bilgin'in getirilmesinin kendileri açısından önemini şöyle açıkladı;
"Vedat Bey ile 5 Eylül 2019 tarihinde, davetleri üzerine Çankaya Köşkü'nde yaklaşık 1,5 saatlik görüşme esnasında, EYT'lilere yapılan haksızlık, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılık, 4447 sayılı yasanın bizlere yaşatmış olduğu mağduriyetleri tek tek örnekleriyle kendilerine bildirdik."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kendilerinden dosya talep edildiğini ve Bilgin'e bu dosyayı verdiklerini aktaran Boran, kendilerinin mağduriyetini en iyi Bilgin'in bildiğini belirterek, "Çalışma hayatında bulunan kişilerin önemini, güvence altına alınmasını görmek istiyoruz" dedi.
Boran, Bilgin'den EYT'lilerin sorunun çözüm için taleplerini yineleyerek, "Alacağımız emekli maaşıyla biz yine ekonomiye katkı sunacağız. Kaçak çalışmayı engellemiş olacak" diye vurguladı.
GEREKENLERİ KARŞILIYOR
Yargıtay, EYT'li vatandaşın iş yerinden kıdem tazminatı ve diğer alacaklarını talep etmesini haklı bir karar olarak. Mahkemeye göre kişinin tazminat alabilmesi için sigortalılık süresini ve pirim ödeme gün sayısını tamamlanması yeterli. Böylece benzer durumda olan tüm EYT'liler Kıdem Tazminatı ücretini talep edip, emsal karar sayesinde alabilir.