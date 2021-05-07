Engelli maaşı alan binlerce vatandaş bayram öncesi maaşların hesaplara yatırılıp yatırılmayacağı hakkında yapılan son açıklamaları takip ediyor. Bilindiği üzere koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanmaya başlandı. Ramazan Bayramı da tam kapanma sürecinin içerisinde yer alıyor. Peki, engelli maaşı bayramdan önce yatar mı? Mayıs 2021 ayı engelli maaşları ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

EVDE BAKIM VE ENGELLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Evde bakım ve engelli maaşı bayramdan önce yatar mı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Konu hakkında son dakika açıklaması geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

İşte detaylı bilgiler;