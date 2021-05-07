Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan veriliyor! 20.000 TL’ye varan sosyal yardım imkanı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çok sayıda başlık altında sosyal yardım verilmeye tam gaz devam ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere belirli şartları taşımaları ve gerekli başvuruları yapmaları durumunda belirli periyotlarda sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Sosyal yardım ödemesi alabilecek vatandaşlar kimlerdir? Hangi vatandaşlara hangi sosyal yardım ödemeleri yapılmaktadır? Kimler hangi sosyal yardımlardan yararlanabilirler? Sosyal yardım başvuru şartları nelerdir?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda tarafından verilen yardımlar
Bu zorlu günlerde Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından verilen yardımlar hız kesmeden devam ediyor. Yardımlar belli oldu.
Gıda yardımları
Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından en çok verilen yardımlardan bir tanesi gıda yardımları olurken en çok ramazan ve kurban gibi dini bayramlarda verilmeye özen gösteriliyor. Kişilerin temel giyim ve gıda gibi ihtiyaçlarının karşılanması için başvuru şartlarını yerine getiren herkesin başvuru yapması gerekir. Kaymakamlıklara bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile başvurular yapılırken başvuracak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Haneye giren gelir miktarından hanedeki kişi başına asgari ücretin üçte birinin altında düşmesi şartı ile yardımlar verilir.