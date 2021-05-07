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    • Ekonomi
    • 07.05.2021 14:11
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    • 07.05.2021 14:11
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    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan veriliyor! 20.000 TL’ye varan sosyal yardım imkanı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan müjdeli gelmeye devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay ihtiyaç sahiplerine ödeme yapıyor. Türkiye'de ihtiyaç sahibi ailelere sosyal devlet olma gereği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından muhtelif periyotlarda ödeme yapılmaktadır. Çeşitli kalemlerde gerçekleştirilen sosyal yardımlardan milyonlarca vatandaş yararlanmaktadır. Bakanlık tarafından verilen aile yardımları, sağlık yardımları, eğitim ödemeleri, özel amaçlı sunulan destek ödemeleri, yaşlı ve engelliler için verilen yardım ödemeleri kapsamında destekler yapılıyor. Peki her ay veya iki ayda bir ödenen sosyal yardımlar hangileridir?

    takvim.com.tr
    20.000 TL’ye varan sosyal yardım imkanı müjdesi geldi

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çok sayıda başlık altında sosyal yardım verilmeye tam gaz devam ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere belirli şartları taşımaları ve gerekli başvuruları yapmaları durumunda belirli periyotlarda sosyal yardım ödemesi yapılıyor. Sosyal yardım ödemesi alabilecek vatandaşlar kimlerdir? Hangi vatandaşlara hangi sosyal yardım ödemeleri yapılmaktadır? Kimler hangi sosyal yardımlardan yararlanabilirler? Sosyal yardım başvuru şartları nelerdir?

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda tarafından verilen yardımlar

    Bu zorlu günlerde Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından verilen yardımlar hız kesmeden devam ediyor. Yardımlar belli oldu.

    Gıda yardımları

    Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı tarafından en çok verilen yardımlardan bir tanesi gıda yardımları olurken en çok ramazan ve kurban gibi dini bayramlarda verilmeye özen gösteriliyor. Kişilerin temel giyim ve gıda gibi ihtiyaçlarının karşılanması için başvuru şartlarını yerine getiren herkesin başvuru yapması gerekir. Kaymakamlıklara bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile başvurular yapılırken başvuracak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Haneye giren gelir miktarından hanedeki kişi başına asgari ücretin üçte birinin altında düşmesi şartı ile yardımlar verilir.

        Barınma yardımları

        İnsanların yaşamlarına devam edemeyecekleri kadar eski, bakımsız ve sağlıksız olan evlerin bakım ve onarımları için verilen desteklerdir. Muhtaç durumda olan aileler için prefabrik ev yapımından, betonarme ev yapımlarına kadar birçok alanda destekler sunulur. Doğal afet süreçlerinde ev eşyası alımı gibi destekler de sunulur. Kaymakamlıklara bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile başvurular yapılırken başvuracak kişilerin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Haneye giren gelir miktarından hanedeki kişi başına asgari ücretin üçte birinin altında düşmesi şartı ile yardımlar verilir.

        Yardım için şartlar var!

        Bakanlığın yardımlarından faydalanmak için ailenin kişi başında düşen gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyor. Bu desteklerin yanı sıra barınma yardımı kapsamında bakanlı 20 bin TL'ye kadar yardımda bulunuyor. Eşi vefat eden kadınlara ise 375 TL aylık maddi yardım yapılıyor.
        Bakanlık tarafından verilen diğer yardımlar arasında iki ayda bir çocuklara verilen 150 TL'lik yardım ile doğum yapan annelere doğum yardımı yapılıyor. 15 Mayısıs 2015 tarihinden sonra doğan çocuklardan bir çocuk varsa 300, iki çocuk varsa 400, üç çocuk ve üzeri için ise 600 TL yardım yapılıyor.

        Bu yardımların dışında elektrik yardımı da yapılıyor. Hane içerisinde yaşayan 3 kişiye aylık olarak 100kWh tüketim hakkı tanınıyor. Ailede 2 kişi varsa bu sayı 75 kWh olarak hesaplanıyor.

        HERKESE DOĞUM YARDIMI VERİLİYOR

        Doğum yapan ailelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından desteklenmektedirler. Doğum Yardımı kalemi altında yapılan bu yardımlardan yararlanabilmek için 15 Mayıs 2015 yılından sonra doğum yapmak gerekir. Bu tarihten sonra yapılan her doğum için vatandaşlara sosyal yardım verilmektedir. Bu sosyal yardım için herhangi bir maddi gelir kriteri bulunmamaktadır. Tek seferlik olan bu ödemeler birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL ve üçünci ile daha sonraki çocukları için 600 TL'dir.

            YAŞLILARA HER AY ÖDEME YAPILIYOR

            Sosyal güvencesi olmayan yaşlı vatandaşların hayatlarını idame edebilmeleri için Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay sosyal yardım ödemesi yapılmaktadır. Bu sosyal yardımdan yararlanabilmek için 65 yaş üzerinde bulunmak, sosyal güvencesi olmamak ve kendisi ile eşinin ortalama aylık gelirinin 701 TL'den aşağıda olması gerekmektedir. Bu kriterleri sağlayan vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay 672 TL sosyal yardım ödemesi yapılmaktadır.
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