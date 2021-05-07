Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan veriliyor! 20.000 TL’ye varan sosyal yardım imkanı

Yardım için şartlar var!

Bakanlığın yardımlarından faydalanmak için ailenin kişi başında düşen gelirin asgari ücretin 3'te 1'inden az olması gerekiyor. Bu desteklerin yanı sıra barınma yardımı kapsamında bakanlı 20 bin TL'ye kadar yardımda bulunuyor. Eşi vefat eden kadınlara ise 375 TL aylık maddi yardım yapılıyor.

Bakanlık tarafından verilen diğer yardımlar arasında iki ayda bir çocuklara verilen 150 TL'lik yardım ile doğum yapan annelere doğum yardımı yapılıyor. 15 Mayısıs 2015 tarihinden sonra doğan çocuklardan bir çocuk varsa 300, iki çocuk varsa 400, üç çocuk ve üzeri için ise 600 TL yardım yapılıyor.

Bu yardımların dışında elektrik yardımı da yapılıyor. Hane içerisinde yaşayan 3 kişiye aylık olarak 100kWh tüketim hakkı tanınıyor. Ailede 2 kişi varsa bu sayı 75 kWh olarak hesaplanıyor.