Pandemi süreç devam ediyor ne demek? E-devlet pandemi süreç devam ediyor anlamı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 1100 TL pandemi destek başvurusu 1. ve 2. fazda tamamlandı ve 3.faz devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara bu yardımı yapıyor. Başvuru sonucunu sorgulayan vatandaşlar E-devlet pandemi süreç devam ediyor ile karşılaşınca anlamını merak ediyor. İşte yanıtı…
PANDEMİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR NE DEMEK?
Pandemi süreç devam ediyor ibaresi, değerlendirme sürecinde işleminizin sırada yer aldığı ve değerlendirme kıstasına alınacağı anlamına geliyor. Sürecin uzun sürmesi halinde bağlı bulunulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aranarak bilgi alınabilir.
PANDEMİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR NE DEMEK?
Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığından yapılan açıklamalara göre pandemi sürecinde maddi zorluk çeken vatandaşlarımıza yapılan 1100 TL pandemi destek yardımı ödemeleri başladı. Ancak başvuru yapanların e-devlet sistemlerinde başvuru süreci devam ediyor ibaresi bulunuyor.
Bakanlık pandemi başvurularının 2 hafta içinde sonuçlandığını, 2 hafta geçmesine rağmen henüz sonuç alamayanların yani sistemde süreç devam ediyor yazısını görenlerin bulunduğu il veya ilçe SYDV'lerini arayarak sonuçlarını öğrenebileceklerini açıklamasını yaptı.
Pandemi süreç devam ediyor yorumlar hakkında bilgi almak isteyenlerin bulundukları il veya ilçelerdeki sydv'leri araması gerekiyor.