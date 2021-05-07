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    • Ekonomi
    • 07.05.2021 13:35
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    • 07.05.2021 13:35
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    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla yapılıyor. E-devlet’e giriş yapan ve sonuçlarını sorgulamak isteyenler pandemi süreç devam ediyor uyarısıyla karşılaşınca anlamını sorgular oldu. Peki ? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Pandemi süreç devam ediyor ne demek?

    Pandemi süreç devam ediyor ne demek? E-devlet pandemi süreç devam ediyor anlamı nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. 1100 TL pandemi destek başvurusu 1. ve 2. fazda tamamlandı ve 3.faz devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koronavirüs salgını sebebiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara bu yardımı yapıyor. Başvuru sonucunu sorgulayan vatandaşlar E-devlet pandemi süreç devam ediyor ile karşılaşınca anlamını merak ediyor. İşte yanıtı…

    PANDEMİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR NE DEMEK?

    Pandemi süreç devam ediyor ibaresi, değerlendirme sürecinde işleminizin sırada yer aldığı ve değerlendirme kıstasına alınacağı anlamına geliyor. Sürecin uzun sürmesi halinde bağlı bulunulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aranarak bilgi alınabilir.

    PANDEMİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR NE DEMEK?

    Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığından yapılan açıklamalara göre pandemi sürecinde maddi zorluk çeken vatandaşlarımıza yapılan 1100 TL pandemi destek yardımı ödemeleri başladı. Ancak başvuru yapanların e-devlet sistemlerinde başvuru süreci devam ediyor ibaresi bulunuyor.

    Bakanlık pandemi başvurularının 2 hafta içinde sonuçlandığını, 2 hafta geçmesine rağmen henüz sonuç alamayanların yani sistemde süreç devam ediyor yazısını görenlerin bulunduğu il veya ilçe SYDV'lerini arayarak sonuçlarını öğrenebileceklerini açıklamasını yaptı.

    Pandemi süreç devam ediyor yorumlar hakkında bilgi almak isteyenlerin bulundukları il veya ilçelerdeki sydv'leri araması gerekiyor.

        1100 TL E-DEVLET YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLER ALACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma sürecinde ihtiyaç sahibi hanelere destek olmak amacıyla "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" adı altında yeni bir yardım programını başlattıklarını belirtti.

        İşte ödemeye dair detaylı bilgiler;

        Söz konusu yardım programının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik, başvuruya gerek olmaksızın yapılacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

        "Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV'lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz."
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