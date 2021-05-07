PANDEMİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR NE DEMEK?

Aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığından yapılan açıklamalara göre pandemi sürecinde maddi zorluk çeken vatandaşlarımıza yapılan 1100 TL pandemi destek yardımı ödemeleri başladı. Ancak başvuru yapanların e-devlet sistemlerinde başvuru süreci devam ediyor ibaresi bulunuyor.

Bakanlık pandemi başvurularının 2 hafta içinde sonuçlandığını, 2 hafta geçmesine rağmen henüz sonuç alamayanların yani sistemde süreç devam ediyor yazısını görenlerin bulunduğu il veya ilçe SYDV'lerini arayarak sonuçlarını öğrenebileceklerini açıklamasını yaptı.

Pandemi süreç devam ediyor yorumlar hakkında bilgi almak isteyenlerin bulundukları il veya ilçelerdeki sydv'leri araması gerekiyor.