Evde engelli raporuna sahip hastası olanlar, bakım parası almak için başvuru yapabilmektedir. Evde bakım aylığı almak için şartlar nelerdir? Evde bakım aylığı başvurusu nasıl yapılır? Peki, kimler devletin sağladığı evde bakım aylığı desteğini alabilir? Evde bakım aylığının yanında, engelli olan kişi yaşlı ise yaşlı aylığı da alınabilir. Ancak yaşlı aylığı almak için de belirli şartların oluşması gerekir. Yaşlı olmasından dolayı sigortalı bir işte çalışamayanlar ve geliri olmayanlara verilen aylık, 65 yaş aylığıdır. Evde bakım aylığının yatıp yatmadığını öğrenmek için online sorgulama yapabilirsiniz.
EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR? KİMLERE VERİLİR?
Evde bakım aylığı alabilmek için en az yüzde 50 engelli raporu bulunan bir kişiye bakıyor olmak gerekir. Bununla birlikte, engelli kişinin raporunda ağır engelli bölümünün de işaretlenmiş olması şarttır. Hastaların engel oranına ise hastanelerdeki heyet karar verir. Evde bakım aylığı hakkında bilinmesi gereken en önemli nokta, bu aylığın hastalara, yaşlılara veya muhtaçlara değil, onların bakımını üstlenen kişilere veriliyor olmasıdır. Evde bakım aylığı için başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il müdürlüklerine yapılır.
Evde bakım aylığının yanında, engelli olan kişi yaşlı ise yaşlı aylığı da alınabilir. Ancak yaşlı aylığı almak için de belirli şartların oluşması gerekir. Yaşlı olmasından dolayı sigortalı bir işte çalışamayanlar ve geliri olmayanlara verilen aylık, 65 yaş aylığıdır.
EVDE BAKIM AYLIĞI ALMAK İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Evde bakım aylığı almak isteyen kişilerin, gerekli şartları taşıması ve bu aylığı almak için bakanlığın il müdürlüğüne başvuruda bulunması gerekir. Başvuru aşamaları şunları içerir:
İlk olarak valilikten ya da kaymakamlığa bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden, evde bakım aylığı için başvuru formu temin edilir. Alınan bu başvuru formu eksiksiz biçimde doldurulmalıdır.
İl veya ilçe idare kuruluna giderek, muhtaçlık belgesi alınır.
Evde bakım aylığı için temin edilen tüm belgeler, SGK'nın Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'ne teslim edilir.
SGK'daki ilgili memurlar, belgeleri inceler ve evde bakım aylığı almak için uygun olup olmadığınıza karar verir.