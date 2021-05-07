EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR? KİMLERE VERİLİR?

Evde bakım aylığı alabilmek için en az yüzde 50 engelli raporu bulunan bir kişiye bakıyor olmak gerekir. Bununla birlikte, engelli kişinin raporunda ağır engelli bölümünün de işaretlenmiş olması şarttır. Hastaların engel oranına ise hastanelerdeki heyet karar verir. Evde bakım aylığı hakkında bilinmesi gereken en önemli nokta, bu aylığın hastalara, yaşlılara veya muhtaçlara değil, onların bakımını üstlenen kişilere veriliyor olmasıdır. Evde bakım aylığı için başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il müdürlüklerine yapılır.

Evde bakım aylığının yanında, engelli olan kişi yaşlı ise yaşlı aylığı da alınabilir. Ancak yaşlı aylığı almak için de belirli şartların oluşması gerekir. Yaşlı olmasından dolayı sigortalı bir işte çalışamayanlar ve geliri olmayanlara verilen aylık, 65 yaş aylığıdır.