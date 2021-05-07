9 ay boyunca iş bulana kadar SGK (SSK) sigortası! 2336 TL aylık maaş alma şansı! İşte başvuru şartları

İŞKUR TYP kapsamı 177 gün istihdam edilecek personel alımı yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde TYP kapsamında istihdam edilecek adaylar için başvurular başladı! İŞKUR tarafından vatandaşlara güzel haberler gelmeye devam ediyor. İŞKUR iş ilanlarının yanı sıra başlattığı programlar ile öncü olmaya devam ediyor. İŞKUR'un en çok rağbet gören Toplum Yararına Programı (TYP) ağırlıklı olarak temizlik, bakım onarım, kamusal altyapının yenilenmesi, ağaçlandırma, park düzenlemeleri alanlarında alım yapmaktadır. Peki TYP nedir, nasıl başvuru yapılır, TYP maaşı ne kadardır? İŞKUR tarafından uygulanan programa başvurular İŞKUR ofislerinden şahsen ya da İŞKUR e-şube ile online olarak gerçekleştirilir.
İŞSİZLİK MAAŞI 2021 NE KADAR OLDU?
En düşük işsizlik maaşı: 1168 TL
En yüksek işsizlik maaşı: 2336 TL olarak belirlenmiştir.
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI ADAYLARI NASIL SEÇİLECEK?
İŞKUR'a online ya da Alo 170 hattı üzerinden başvuruda bulunacak adayların seçimi için şu üç kriter uygulanacak:
Noter kurası,
Liste,
Yüzde 80 noter kurası ve yüzde 20 liste.
İŞKUR ÇEVRE TEMİZLİK GÖREVLİSİ TYP ÇALIŞMA SAATLERİ NE?
Günlük 7.5 saat çalışacak olan TYP programı kapsamında istihdam edilecek adaylar, 177 gün boyunca haftada 45 saat olacak şekilde çalışacak.
İŞKUR PROFİL OLUŞTURMA
İŞKUR TYP başvurusu ve profil oluşturma işlemi, müracaatlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pek çok ilanın yer aldığı İŞKUR TYP başvurusu için profil oluşturmak ön koşul olacak.
İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ