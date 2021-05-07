Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 07.05.2021 10:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.05.2021 10:17
    ABONE OL

    güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? son durum!

    'da Cuma son gelişmeleri merak eden vatandaşlar sabah saatleriyle birlikte güncel verileri takip ediyor. Açılışta endeksi, önceki kapanışa göre 6,84 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 1.434,57 puana yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,35 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,60 ile finansal kiralama, faktoring oldu. Peki, güne nasıl başladı? 7 Mayıs Borsa yükseldi mi, düştü mü? BIST 100 son durum!

    AA

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 artışla 1.434,57 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,84 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 1.434,57 puana yükseldi.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,49 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,35 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,60 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

    Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 yükselişle 1.427,73 puandan tamamladı.

    Analistler, dünya genelinde enflasyon beklentilerine paralel faiz oranlarının artabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın pay piyasalarında alıcılı seyrin devam ettiğini söyledi.

        Bugün yurt içinde dış ticaret endeksleri ve Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak nisan ayı istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini vurgulayan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Gurbetçiye polisten tokat gibi cevap
        Haberler Ekonomi Borsa güne nasıl başladı? 7 Mayıs Borsa yükseldi mi, düştü mü? BIST 100 son durum!