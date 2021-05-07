Adrese teslim 1.100 TL destek! İhtiyacı olana ödeniyor...







e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunan veya PTT Kart kullanan yaklaşık 1.2 milyon ihtiyaç sahibi haneye bin 100 lira tutarındaki destek ödemesinin tamamlandığını aktaran Yanık, şöyle konuştu: "Ramazan Bayramı'na kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarımız 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye destek ödemelerini konutlarında ulaştıracak. Böylece Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında toplamda 2 milyonun üzerinde haneye destek vermiş olacağız."