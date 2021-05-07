Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Adrese teslim 1.100 TL destek! İhtiyacı olana ödeniyor...

    kapsamında bin 100 lira tutarındaki nakdi yardım, ihtiyaç sahiplerine, konutlarında teslim edilmeye başlandı. İşte merak edilen tüm detaylar...

    Adrese teslim 1.100 TL destek

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında bin 100 lira tutarındaki nakdi yardımın ihtiyaç sahiplerine, konutlarında teslim edilmeye başlandığını söyledi.




    e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunan veya PTT Kart kullanan yaklaşık 1.2 milyon ihtiyaç sahibi haneye bin 100 lira tutarındaki destek ödemesinin tamamlandığını aktaran Yanık, şöyle konuştu: "Ramazan Bayramı'na kadar Vefa Sosyal Destek Gruplarımız 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye destek ödemelerini konutlarında ulaştıracak. Böylece Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında toplamda 2 milyonun üzerinde haneye destek vermiş olacağız."



    BURSLAR HESAPTA
    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerinin Mayıs ayı burs ve kredi ödemelerinin dün hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.



        Kasapoğlu, ödemelerin 10 Mayıs'a kadar TC kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatırılacağını kaydetti.



        Kimlik numaralarının sonu 0 olanlar dün ödemelerini alırken; 2 olanlara bugün, 4 olanlara 8 Mayıs, 6 olanlara 9 Mayıs, 8 olanlara ise 10 Mayıs'ta ödemeleri yapılacak.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Adrese teslim 1.100 TL destek
        Haberler Ekonomi Adrese teslim 1.100 TL destek! İhtiyacı olana ödeniyor...