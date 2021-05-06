Fındık destek ödemeleri ne zaman yatacak? Güncel fındık fiyatları ne kadar oldu?

Fındık destek ödemeleri ne zaman yatacak? Fındık destek ödemeleri için tarih verildi. T.C. Kimlik numaralarının son hanesine göre fındık destek ödeme tarihleri değişiklik gösteriyor. Ödeme tarihlerinde Ziraat Bankası ATM'lerinde fındık destekleme ödemelerini hak sahibi çiftçiler alabilecekler. Peki fındık destek ödemeleri ne zaman yatacak?