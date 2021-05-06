Fındık destek ödemeleri ne zaman yatacak? Güncel fındık fiyatları ne kadar oldu?

Fındık destek ödemeleri ne zaman yatacak? Fındık destek ödemeleri için tarih verildi. T.C. Kimlik numaralarının son hanesine göre fındık destek ödeme tarihleri değişiklik gösteriyor. Ödeme tarihlerinde Ziraat Bankası ATM'lerinde fındık destekleme ödemelerini hak sahibi çiftçiler alabilecekler. Peki fındık destek ödemeleri ne zaman yatacak?
FINDIK DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
TC kimlik numaralarının son hanesi 8, 6 ve 4 olan çiftçiler ödemelerini 7 Mayıs Cuma günü saat 18:00'dan sonra Ziraat Bankası hesaplarından alabilecekler.
TC Kimlik numaralarının son hanesi 0 ve 8 olan üreticiler ise 2021 fındık destekleme ödemelerini 10 Mayıs Pazartesi günü alabilecekler. Ödeme tarihlerinde Ziraat Bankası ATM'lerinde fındık destekleme ödemelerini hak sahibi çiftçiler alabilecekler.
2021 İL İL FINDIK FİYATLARI LİSTESİ
AKÇAKOCA 20,50 TL - 24,08TL
ÇARŞAMBA 21,50 TL - 22,75 TL
DÜZCE 20,50 TL - 24,08 TL
FATSA 21,00 TL - 23,00 TL
GİRESUN 23,70 TL - 26,60 TL
KOCAELİ 21,50 TL - 22,50 TL
ORDU 21,50 TL - 23,50 TL