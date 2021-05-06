SON DAKİKA: Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! İkramiyenizden olmayın

Siber dolandırıcılar bu kez de emeklilerin bayram ikramiyelerine göz koydu. Data hırsızları aracılığıyla emeklilerin cep telefonlarına ulaşan bir şebeke SMS gönderimi yaptı. SMS'te "Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Hemen xxxxxxx linkinden onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz! Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı B001" ifadelerine yer verildi.
SAKIN TIKLAMAYIN…
Mesajı açıp, üzerine tıklayan emekliler yine aynı yöntemin mağduru oldu. Telefonlarına casus yazılım yüklenen emeklilerin kişisel bilgileri ve banka hesapları dolandırıcıların eline geçti. Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, yaşlı vatandaşlara "turkiye.gov.tr, csgb.gov.tr ve bankacılık uygulamaları gibi resmi kaynaklardan bilgi alarak işlem yaptığınızdan emin olun" uyarısında bulundu.
Akkoyunlu, "Bazı basit kurallara uyarak ve sevdiklerinizi bilgilendirerek bu tür dolandırıcılıkların kurbanı olmaktan kurtulabilirsiniz. Bazı dolandırıcılar, operatör servisleri üzerinden faturanıza yansıtılacak yöntemlerle sizi dolandırabilir. Atılan bir SMS için "EVET" yazarak yanıt verilmesi istenirse bunu kesinlikle yapmayın" dedi.