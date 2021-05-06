SON DAKİKA: Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! İkramiyenizden olmayın

5 ADIMDA SİBER SALDIRIDAN KORUNMA…

Sabah'ta yer alan habere göre, siber saldırılardan korunmanın 5 yolu şöyle sıralandı:



1. Bir SMS, sosyal medya reklamı, internet sitesi ve e-postanın içeriğinde resmi logoların olması, mesajın meşru olduğu anlamına gelmez.

2. Size gönderilen bir dosyanın PDF veya resmi belge gibi görünmesi, o dosyanın gerçekten resmi bir kurumdan geldiği anlamına gelmez.

3. SMS sizden yalnızca iletiyi yanıtlamanızı istese bile kişiyi tanımıyorsanız yanıtlamayın. Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse, kesinlikle bir dolandırıcılıktır.