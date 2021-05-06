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    • Ekonomi
    • 06.05.2021 11:23
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    • 06.05.2021 11:23
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    hisse borsada ne zaman işlem görecek? | Ziraat GYO hisse halka arz sonuçları açıklandı mı? Tarih belli oldu!

    ne zaman işlem görecek? Sorusu gündemde yer alıyor. Başvurusu tarafından onaylanan Ziraat GYO hakkında son gelişmeler merak edilmeye başlandı. Talep toplama tarihleri 28-30 Nisan'da gerçekleştirilen Ziraat GYO halka arzında büyüklük 1,88 milyar TL olarak belirlendi. Peki, Ziraat GYO hisse ne zaman işlem görecek? ? İşte son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Ziraat GYO hisse borsada ne zaman işlem görecek?

    Ziraat GYO ne zaman işlem görecek? Başvurusu SPK tarafından onaylanan Ziraat GYO hakkında son gelişmeler merak edilmeye başlandı. Talep toplama tarihleri 28-30 Nisan'da gerçekleştirilen Ziraat GYO halka arzında büyüklük 1,88 milyar TL olarak belirlendi. Peki, Ziraat GYO hisse ne zaman işlem görecek? Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

    ZİRAAT GYO NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    Borsa İstanbul'da ise 6 Mayıs 2021 tarihinde işlem görmeye başlaması planlanıyor.

    Talep toplama sonrası hak kazanılan paylar yatırımcıların hesabına, halka arza ilişkin sonuçların duyurulmasını takiben 2 iş günü içerisinde (tahmini 5 Mayıs 2021) geçecek.

    BORSA KODU

    Borsa Kodu: ZRGYO

        ZİRAAT GYO HALKA ARZ SONUÇLARI!

        Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzında 1,60 TL fiyattan 1,17 milyar adet hisse satıldı.

        Halka arzda 3,13 milyar adet pay talep edildi. Halka arzda hisselerin yüzde 68'i yurt içi bireysele, yüzde 7'si Ziraat Finans Grubu çalışanlarına, yüzde 25 ise yurt içi kurumsal müşterilere dağıtıldı.

        Sermaye artışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arza yönelik izahnamede, halka arz gelirinin kullanım yerleri de yer almıştı.

        İzahnameye göre halka arz gelirinin yüzde 65'i Ziraat Kuleleri başta olmak üzere halen devam eden projelerinde, yüzde 20'si mülkiyetinde bulunan ve üzerinde proje geliştirme çalışmaları devam eden Bayraklı/ İzmir arsası projesi için, yüzde 15'i de halka arz tarihine kadar oluşacak kredi borçlarının tamamının kapatılması ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacak.

        BANKA BİLGİLERİ

        Ziraat Bankası hesaplarıyla ZRGYO halka arzına katılmak için Ziraat Yatırım hesabının olması gereklidir. Ziraat Yatırım hesabınız yoksa; Ziraat Mobil ve Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı ile kolayca açabilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Ziraat GYO hisse borsada ne zaman işlem görecek? | Ziraat GYO hisse halka arz sonuçları açıklandı mı? Tarih belli oldu!