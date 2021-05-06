Ziraat GYO hisse borsada ne zaman işlem görecek?

Ziraat GYO ne zaman işlem görecek? Başvurusu SPK tarafından onaylanan Ziraat GYO hakkında son gelişmeler merak edilmeye başlandı. Talep toplama tarihleri 28-30 Nisan'da gerçekleştirilen Ziraat GYO halka arzında büyüklük 1,88 milyar TL olarak belirlendi. Peki, Ziraat GYO hisse ne zaman işlem görecek? Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
ZİRAAT GYO NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Borsa İstanbul'da ise 6 Mayıs 2021 tarihinde işlem görmeye başlaması planlanıyor.
Talep toplama sonrası hak kazanılan paylar yatırımcıların hesabına, halka arza ilişkin sonuçların duyurulmasını takiben 2 iş günü içerisinde (tahmini 5 Mayıs 2021) geçecek.
BORSA KODU
Borsa Kodu: ZRGYO