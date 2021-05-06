Ziraat GYO hisse borsada ne zaman işlem görecek?

ZİRAAT GYO HALKA ARZ SONUÇLARI!

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzında 1,60 TL fiyattan 1,17 milyar adet hisse satıldı.

Halka arzda 3,13 milyar adet pay talep edildi. Halka arzda hisselerin yüzde 68'i yurt içi bireysele, yüzde 7'si Ziraat Finans Grubu çalışanlarına, yüzde 25 ise yurt içi kurumsal müşterilere dağıtıldı.

Sermaye artışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arza yönelik izahnamede, halka arz gelirinin kullanım yerleri de yer almıştı.

İzahnameye göre halka arz gelirinin yüzde 65'i Ziraat Kuleleri başta olmak üzere halen devam eden projelerinde, yüzde 20'si mülkiyetinde bulunan ve üzerinde proje geliştirme çalışmaları devam eden Bayraklı/ İzmir arsası projesi için, yüzde 15'i de halka arz tarihine kadar oluşacak kredi borçlarının tamamının kapatılması ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacak.