Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,1 artarak 51 milyar 641 milyon 700 bin dolardan 68 milyar 752 milyon 329 bin dolara çıktı.

Yılın ilk dört ayında AB ülkelerine, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 35 artışla 26 milyar 860 milyon 585 bin dolarlık ihracat yapıldı. AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu.