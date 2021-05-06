Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,1 artarak 51 milyar 641 milyon 700 bin dolardan 68 milyar 752 milyon 329 bin dolara çıktı.
Yılın ilk dört ayında AB ülkelerine, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 35 artışla 26 milyar 860 milyon 585 bin dolarlık ihracat yapıldı. AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu.
AB ülkelerine nisan ayında yapılan ihracatta otomotiv sektörünün payı 23 olarak kayıtlara geçti.
Nisan ayında AB ülkelerine otomotiv endüstrisi 1 milyar 668 milyon 714 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 947 milyon 743 bin dolarlık, kimya sektörü 881 milyon 609 bin dolarlık, elektrik elektronik sektörü 581 milyon 377 bin dolarlık ve demir ve demir dışı metaller sektörü 536 milyon 634 bin dolarlık ihracat yaptı.
Türkiye, nisan ayında en fazla dış satımını Almanya'ya yaptı. Almanya'ya yapılan ihracat söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90,8 artarak 796 milyon 657 bin dolardan 1 milyar 520 milyon 241 bin dolara yükseldi.
ALMANYA'NIN TÜRKİYE'NİN İHRACATINDAN ALDIĞI PAY YÜZDE 9,22 OLDU
Yılın ilk dört ayında Türkiye'den Almanya'ya 5 milyar 728 milyon 906 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu dönemde, Almanya'nın Türkiye'nin ihracatından aldığı pay yüzde 9,22 oldu.