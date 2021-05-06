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    • Ekonomi
    • 07.05.2021 08:23
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    • 07.05.2021 08:23
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    2021 sıfır araç modelleri yeni Egea-- ve ... Araba almak isteyenlere zam şoku!

    Mayıs ayı zamlı fiyat listesini açıkladı. Geçtiğimiz ay Fiat, en boş modeli 10 bin TL, en dolu paketine 62 bin TL zam yapmıştı. Bu ay ise sıfır araç modellerinin tamamının yeni zamlı fiyatlarını duyurdu. İşte güncel zamlı fiyat listesi... Genellikle ikinci el araç sektöründe ihtiyaç duyulan ekspertiz raporları konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, sıfır kilometre arabaların satın alınmadan önce mutlaka ekspertize götürülmesini tavsiye ediyor. Aracın donanım özellikleri ve paketlerini inceleyin ve diğer araçlarla kıyaslayın. Bu size, fiyat/performans kıyaslaması yapmanız için olanak sağlar. Aynı paraya alınabilecek diğer araçlarda kaç hava yastığı olduğu, fren sistemleri, teknolojik donanımları gibi faktörleri analiz edin.

    takvim.com.tr
    Fiat tüm 2021 sıfır araç modellerine son dakika zam yaptı! Yeni Egea Fiorino...

    Tek tek açıklandı! Otomobil alkam isteyenlere üzücü haber verildi. Fiat Mayıs ayı sıfır araç fiyatlarına yeniden zam yaptı. Yeni zamlı fiyat listesini açıklayan otomotiv devi, araç modellerinin liste fiyatını en az 4 bin TL daha yukarı çekti. Geçtiğimiz ay Fiat 2021 Egea modelinin en boş paketine 10 bin TL, en dolu paketine 62 bin TL zam yapmıştı. Peki Sıfır Fiat Egea, Fiorino, Doblo, Panda, 500 modelleri kaç TL oldu. İşte yeni güncel fiyatlar... Genellikle ikinci el araç sektöründe ihtiyaç duyulan ekspertiz raporları konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, sıfır kilometre arabaların satın alınmadan önce mutlaka ekspertize götürülmesini tavsiye ediyor.

    Fiat 2021 Sıfır Araç Modellerine Zam Yaptı!

    Fiat 2021 model güncel sıfır araç modellerinin fiyatlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 2021 Mayıs ayı fiyat listesi;

    2021 Model Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi

    Modeller Nisan Ayı Fiyatı Mayıs Ayı Fiyat

    Easy 1.4 Fire 95 HP 142.900 TL 146.900 TL

    Easy 1.3 M.Jet 95 HP 184.900 TL 194.900 TL

    Easy 1.6 M.Jet 130 HP 223.900 TL 231.900 TL

    Urban 1.4 Fire 95 HP 163.900 TL 168.900 TL

    Urban 1.0 Firefly 100 HP 187.900 TL 195.900 TL

    Urban 1.3 M.Jet 95 HP 195.900 TL 205.900 TL

    Urban 1.6 M.Jet 130 HP 278.900 TL 282.900 TL

    Lounge 1.4 Fire 95 HP 179.900 TL 184.900 TL

    Lounge 1.0 Firefly 100 HP 203.900 TL 211.900 TL

    Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 211.900 TL 221.900 TL

    Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 286.900 TL 289.900 TL

    2021 Model Fiat Egea Hatchback Fiyat Listesi

    Modeller Nisan Ayı Fiyatı Mayıs Ayı Fiyat

    Street 1.4 Fire 95 HP 162.900 TL 170.900 TL

    Street 1.3 M.Jet 95 HP 195.900 TL 205.900 TL

    Urban 1.4 Fire 95 HP 170.900 TL 178.900 TL

    Urban 1.0 Firefly 100 HP 195.900 TL 205.900 TL

    Urban 1.3 M.Jet 95 HP 203.900 TL 213.900 TL

    Urban 1.6 M.Jet 130 HP 278.900 TL 282.900 TL

    Lounge 1.4 Fire 95 HP 186.900 TL 194.900 TL

    Lounge 1.0 Firefly 100 HP 211.900 TL 221.900 TL

    Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 219.900 TL 229.900 TL

    Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 286.900 TL 289.900 TL

        2021 Model Fiat Egea Station Wagon Fiyat Listesi

        Modeller Nisan Ayı Fiyatı Mayıs Ayı Fiyat

        Street 1.3 M.Jet 95 HP 198.900 TL 208.900 TL

        Urban 1.0 Firefly 100 HP 198.900 TL 208.900 TL

        Urban 1.3 M.Jet 95 HP 206.900 TL 216.900 TL

        Urban 1.6 M.Jet 130 HP 278.900 TL 282.900 TL

        Lounge 1.0 Firefly 100 HP 214.900 TL 224.900 TL

        Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 222.900 TL 232.900 TL

        Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 286.900 TL 289.900 TL

        2021 Model Fiat Egea Cross Fiyat Listesi

        Modeller Nisan Ayı Fiyatı Mayıs Ayı Fiyat

        Street 1.4 Fire 95 HP 166.900 TL 174.900 TL

        Street 1.0 Firefly 100 HP 190.900 TL 200.900 TL

        Street 1.3 M.Jet 95 HP 198.900 TL 208.900 TL

        Urban 1.4 Fire 95 HP 174.900 TL 182.900 TL

        Urban 1.0 Firefly 100 HP 198.900 TL 208.900 TL

        Urban 1.3 M.Jet 95 HP 206.900 TL 216.900 TL

        Urban 1.6 M.Jet 130 HP 278.900 TL 282.900 TL

        Lounge 1.4 Fire 95 HP 190.900 TL 198.900 TL

        Lounge 1.0 Firefly 100 HP 214.900 TL 224.900 T

        Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 286.900 TL 289.900 TL

        2020 Model Fiat Fiorino Fiyat Listesi

        - Pop 1.3 M.Jet 95HP: 178.000 TL

        - Premio 1.3 M.Jet 95HP: 193.100 TL

        2020 Model Fiat Doblo Fiyat Listesi

        Easy 1.6 M.Jet 120 HP: 215.100 TL

        Lounge 1.6 M.Jet 120HP (5 Koltuklu): 224.100 TL

        Lounge 1.6 M.Jet 120HP (7 Koltuklu): 229.100 TL

            2020 Model Fiat Panda Fiyat Listesi

            - Urban 1.2 69 HP: 139.000 TL

            - Cross 1.2 69 HP: 157.600 TL

            - Cross 1.0 70 HP Hybrid: 163.500 TL

            - Cross 4x4 0.9 85 HP: 194.100 TL

            2021 Model Fiat 500 Fiyat Listesi

            - 500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP: 184.900 TL

            - 500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP: 199.900 TL

            - 500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP: 204.900 TL

            - 500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP: 215.900 TL

            Sıfır araba alırken bu detaya dikkat edin

            Genellikle ikinci el araç sektöründe ihtiyaç duyulan ekspertiz raporları konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, sıfır kilometre arabaların satın alınmadan önce mutlaka ekspertize götürülmesini tavsiye ediyor.

            İkinci el araba piyasasında meydana gelen fiyat artışı ve bazı dolandırıcılık faaliyetlerinden uzak durmak isteyen alıcılar, sıfır arabalara yönelerek rahat etmek istiyor. Genellikle araba bayileri veya oto galerilerden alınan sıfır araçlarda da çeşitli sorunlarla karşılaşılabiliyor.

            Bazen fabrikasyon hataları bazen de ulaşım faaliyetlerinde oluşabilecek bu hatalara karşı alıcıların dikkatli olması gerekiyor. Arabalarda yer alan kusurların satış fiyatını ciddi anlamda düşürebileceğini belirten uzmanlar, sıfır araba satın almadan önce mutlaka ekspertize götürülmesini tavsiye ediyor.

            Aracın donanım özellikleri ve paketlerini inceleyin ve diğer araçlarla kıyaslayın. Bu size, fiyat/performans kıyaslaması yapmanız için olanak sağlar. Aynı paraya alınabilecek diğer araçlarda kaç hava yastığı olduğu, fren sistemleri, teknolojik donanımları gibi faktörleri analiz edin.
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