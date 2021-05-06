Tek tek açıklandı! Otomobil alkam isteyenlere üzücü haber verildi. Fiat Mayıs ayı sıfır araç fiyatlarına yeniden zam yaptı. Yeni zamlı fiyat listesini açıklayan otomotiv devi, araç modellerinin liste fiyatını en az 4 bin TL daha yukarı çekti. Geçtiğimiz ay Fiat 2021 Egea modelinin en boş paketine 10 bin TL, en dolu paketine 62 bin TL zam yapmıştı. Peki Sıfır Fiat Egea, Fiorino, Doblo, Panda, 500 modelleri kaç TL oldu. İşte yeni güncel fiyatlar... Genellikle ikinci el araç sektöründe ihtiyaç duyulan ekspertiz raporları konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar, sıfır kilometre arabaların satın alınmadan önce mutlaka ekspertize götürülmesini tavsiye ediyor.
Fiat 2021 Sıfır Araç Modellerine Zam Yaptı!
Fiat 2021 model güncel sıfır araç modellerinin fiyatlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 2021 Mayıs ayı fiyat listesi;
2021 Model Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi
Modeller Nisan Ayı Fiyatı Mayıs Ayı Fiyat
Easy 1.4 Fire 95 HP 142.900 TL 146.900 TL
Easy 1.3 M.Jet 95 HP 184.900 TL 194.900 TL
Easy 1.6 M.Jet 130 HP 223.900 TL 231.900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP 163.900 TL 168.900 TL
Urban 1.0 Firefly 100 HP 187.900 TL 195.900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP 195.900 TL 205.900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP 278.900 TL 282.900 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP 179.900 TL 184.900 TL
Lounge 1.0 Firefly 100 HP 203.900 TL 211.900 TL
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 211.900 TL 221.900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 286.900 TL 289.900 TL
2021 Model Fiat Egea Hatchback Fiyat Listesi
Modeller Nisan Ayı Fiyatı Mayıs Ayı Fiyat
Street 1.4 Fire 95 HP 162.900 TL 170.900 TL
Street 1.3 M.Jet 95 HP 195.900 TL 205.900 TL
Urban 1.4 Fire 95 HP 170.900 TL 178.900 TL
Urban 1.0 Firefly 100 HP 195.900 TL 205.900 TL
Urban 1.3 M.Jet 95 HP 203.900 TL 213.900 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP 278.900 TL 282.900 TL
Lounge 1.4 Fire 95 HP 186.900 TL 194.900 TL
Lounge 1.0 Firefly 100 HP 211.900 TL 221.900 TL
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP 219.900 TL 229.900 TL
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 286.900 TL 289.900 TL