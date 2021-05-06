BTT Netflix anlaştı mı? Bittorrent BTT Netflix anlaşması gerçek mi?

BTT NETFLİX ANLAŞTI MI?

BitTorrent ya da BTT coin, kullanıcı sayısına göre dünyanın en büyük merkezi olmayan dosya paylaşım protokollerinden biridir. BitTorrent eşler arası protokol, Temmuz 2001'de piyasaya sürülen Bram Cohen tarafından icat edildi ve o zamandan beri dünya çapında kullanılan torrent istemcilerini güçlendirdi.

Bittorrent, oOyun, program ve müzik gibi yüksek alanlı çok sayıda dosyanın güvenli ve hızlı bir şekilde sıkıştırılarak download edilmesine izin veren iz sürülemez yazılımlar bütünüdür. İnternet teknolojisi var olduğu sürece geleceği olan ve her dam yükselişte olacağını düşündüğümüz ekosistemlerden bir tanesidir. BTT token de bu oluşumun dijital parası ve 2021 yılına harika bir giriş yaptığını da net bir şekilde görebiliyoruz.