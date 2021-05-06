BTT Netflix anlaştı mı? Bittorrent BTT Netflix anlaşması gerçek mi? BitTorrent ya da BTT coin satın alan yatırımcılar Netflix ile anlaşmanın gerçek olup olmadığını merak ediyor. Dünyanın en büyük dizi ve film izleme dijital platformları arasında yer alan Netflix ile Bittorrent arasında bir anlaşma olacağı iddia ediliyordu.
BTT NETFLİX ANLAŞTI MI?
BitTorrent ya da BTT coin, kullanıcı sayısına göre dünyanın en büyük merkezi olmayan dosya paylaşım protokollerinden biridir. BitTorrent eşler arası protokol, Temmuz 2001'de piyasaya sürülen Bram Cohen tarafından icat edildi ve o zamandan beri dünya çapında kullanılan torrent istemcilerini güçlendirdi.
Bittorrent, oOyun, program ve müzik gibi yüksek alanlı çok sayıda dosyanın güvenli ve hızlı bir şekilde sıkıştırılarak download edilmesine izin veren iz sürülemez yazılımlar bütünüdür. İnternet teknolojisi var olduğu sürece geleceği olan ve her dam yükselişte olacağını düşündüğümüz ekosistemlerden bir tanesidir. BTT token de bu oluşumun dijital parası ve 2021 yılına harika bir giriş yaptığını da net bir şekilde görebiliyoruz.
BİTTORRENT NETFLİX ANLAŞMASI NE ZAMAN?
Amazon Prime, Spotify ve Netflix anlaşmaları yolda. En azından ön görüler bu şekilde ve yapılacak iş birlikleri neticesinde BTT'nin değer kazanacağı ifade ediliyor.
BİTTORENT YÜKSELECEK Mİ?
%237'lik bir yükseliş ile 2021 yılını kusursuz bir şekilde geçirdiklerini görebiliyoruz. Bu yükselişin yıl sonunda da devam edeceği ön görülüyor ve hatta büyük bir patlamadan söz ediliyor. Takip etmekte fayda var ve Btt yatırımı da doğru tercihlerden bir tanesi haline gelebilir.