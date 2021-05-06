Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.05.2021 10:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.05.2021 10:16
    ABONE OL

    Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? faiz kararı öncesi son durum!

    'da son durum yatırımcısı tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Bugün açılışta endeksi, önceki kapanışa göre 3,07 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 1.423,07 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 4,02 ile , faktoring oldu. Analistler, pay piyasalarının, saat 14.00'te açıklanacak 'nın () faiz kararı öncesi yükseliş eğilimini koruduğunu bildirdi.

    AA
    Borsa güne nasıl başladı? TCMB faiz kararı öncesi...

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22 artışla 1.423,07 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,07 puan ve yüzde 0,22 değer kazanarak 1.423,07 puana yükseldi.

    Borsa güne nasıl başladı? TCMB faiz kararı öncesi...

    Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,38 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 4,02 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

    Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 yükselişle 1.420,00 puandan tamamladı.

    Analistler, pay piyasalarının, saat 14.00'te açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı öncesi yükseliş eğilimini koruduğunu bildirdi.

        Yurt dışında, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere veri gündeminin izleneceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

        TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) sabit bırakılacağını tahmin ediyor. Nisan ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 19'da sabit bırakılmıştı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatıyor!
        Haberler Ekonomi Borsa güne nasıl başladı? Borsa yükseldi mi, düştü mü? TCMB faiz kararı öncesi BIST 100 son durum!