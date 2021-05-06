Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,38 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 4,02 ile finansal kiralama, faktoring oldu.