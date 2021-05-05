Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.05.2021 06:18
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.05.2021 06:18
    ABONE OL

    CANLI : ne kadar oldu? Bugün Dolar, , kaç TL? Dolarda kritik gün bugün!

    nda yaşanan son dakika gelişmeler sabahı merak edilen konular arasında yerini aldı. Döviz kurlarındaki hareketlilik devam ederken gözler alış satış fiyatlarına çevrildi. Piyasada gözler 'ye çevrildi. Banka bugün faiz kararını açıklayacak. Öte yandan, 'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon oranının ardından ve kurunda yükseliş başladı. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlar, dolar fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. Peki, 6 Mayıs Dolar ve euro ne kadar? Dolar, euro ve kaç TL oldu? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    CANLI Döviz kuru: 6 Mayıs Dolar, Euro, Sterlin kaç TL?

    6 Mayıs dolar ne kadar oldu? Dolar, Euro, Sterlin döviz kurları dövize yatırım yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Döviz alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar döviz kurları hakkında sorgulama yapıyor. Bu sabah 8,33 TL bandında hareket eden dolar kuru dalgalı bir seyir izliyor. Peki, 6 Mayıs dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    6 MAYIS GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,3173

    Dolar satış: 8,3201

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 9,9958

    Euro Satış: 10,0155

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 11,5585

        Pound satış: 11,5970

        GÖZLER TCMB'YE ÇEVRİLDİ!

        Yurt içinde ise gözler TCMB'ye çevrildi.

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantıları ve rapor takviminde yer alan bilgilere göre mayıs ayı faiz kararı 6 Mayıs 2021'de açıklanacak.TCMB, Ocak ve Şubat aylarında faizi beklendiği gibi yüzde 17,00 seviyesinde tutmuştu. Geçtiğimiz ay 100 baz puanlık faiz artırım beklentisine karşın, Merkez Bankası 200 baz puanlık artırım kararı ile faiz yüzde 19,00'a yükseltilmişti. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 9,4, 2022 yıl sonu için yüzde 7,0 seviyesinde bulunuyor. TCMB'nin bu ay sonu açıklayacağı "Enflasyon Raporu"nda enflasyon beklentilerinde bir revizyona gidip gitmeyeceği yakından izlenecek. TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık %16,19 olarak açıkladı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Beyin takımı!
        Haberler Ekonomi CANLI Döviz kuru: 6 Mayıs dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? Dolarda kritik gün bugün!