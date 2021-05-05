GÖZLER TCMB'YE ÇEVRİLDİ!

Yurt içinde ise gözler TCMB'ye çevrildi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantıları ve rapor takviminde yer alan bilgilere göre mayıs ayı faiz kararı 6 Mayıs 2021'de açıklanacak.TCMB, Ocak ve Şubat aylarında faizi beklendiği gibi yüzde 17,00 seviyesinde tutmuştu. Geçtiğimiz ay 100 baz puanlık faiz artırım beklentisine karşın, Merkez Bankası 200 baz puanlık artırım kararı ile faiz yüzde 19,00'a yükseltilmişti. TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 9,4, 2022 yıl sonu için yüzde 7,0 seviyesinde bulunuyor. TCMB'nin bu ay sonu açıklayacağı "Enflasyon Raporu"nda enflasyon beklentilerinde bir revizyona gidip gitmeyeceği yakından izlenecek. TÜİK en son tüketici fiyatlarını yıllık %16,19 olarak açıkladı. TCMB'nin bir sonraki toplantısı 6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.