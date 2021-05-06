6 Mayıs SSK-Bağkur'lu ikramiyeleri 5,7,9,1,3,8 olanlar için yattı mı? Zamlı emekli ikramiyesi tahsis no sorgulama işlemlerinin nasıl yapıldığı arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılır oldu. Milyonlarca emekli vatandaş Ramazan Bayramı ikramiyesinin hesaplara yatmasını beklerken konuya dair müjdeli haber geldi. Peki Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Sokağa çıkma yasağından dolayı vatandaşlar emekli maaşlarını ve ikramiyelerini almak için en yakın ATM'ye yürüyerek gidip gelebilecek.
2021 RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
SSK kapsamında olanlara ikramiye, tahsis numarasının son rakamı 17-18-19 ise 7 Nisan'da, 20-21-22 ise 8 Nisan'da, 23-24 ise 9 Nisan'da, 25-26 ise 10 Nisan'da ödenecek. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlar ise 11 Nisan'da bayram ikramiyesini cebine koyacak.
BANKALAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bayram öncesi yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin salgın kurallarına uyularak gerçekleştirilebilmesi için banka şubelerinin çalışma sürelerinin uzatılmasına ilişkin tavsiye kararı almıştı.
Bu karar 6 Mayıs 2021 Perşembe günü itibarıyla uygulanacak. Bankalar, 6-11 Mayıs arasında 09.00-16.30 saatleri arasında hizmet verecek.