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    • Ekonomi
    • 06.05.2021 18:07
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    • 06.05.2021 18:07
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    yine dopdolu! nda birbirinden güzel fırsatlar!

    Yayınlanması heyecnala beklenen yine dopdolu ve vatandaşlar hemen incelemeye başladı. Evinin pek çok ihtiyacını uygun fiyata karşılamak isteyenler sıklıkla BİM marketlerini ziyaret ediyor ve listesini yaptıkları ihtiyaç ürünlerini satın alıyor. Her Salı ve Cuma birbirinden güzel ürünleri satışa sunan nda birbirinden güzel fırsatlar dikkat çekiyor. Peki bu hafta neler var? İşte güncel katalog…

    takvim.com.tr
    BİM aktüel 7 Mayıs 2021 yine dopdolu!

    Vatandaşlar yoğun bir şekilde arama motorları üzerinden BİM aktüel 7 Mayıs 2021 kataloğunu araştırıyor ve alacaklarını belirlemek istiyor. Stoklarla sınırlı olan ürünleri tükenmeden almak için yarın erken saatlerde marketi ziyarete gidecekler. Henüz incelememiş olanlar için güncel BİM aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Uygun fiyatlı pek çok ürün kampanyası sizleri bekliyor.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 7 MAYIS 2021

    Kütahya Porselen 18 parça rölyefli yemek takımı 119.00 TL
    Közde pişirme teknolojili Türk kahvesi makinesi 269.00 TL
    Fakir marka çay makinesi 219.00 TL
    Heifer ışıklı kettle 99.90 TL
    Blender seti 179.00 TL

    Lava döküm tencere 199.00 TL
    Lava yuvarlak döküm ızgara tavası 99.00 TL
    Fakir marka ipli doğrayıcı 69.00 TL
    7 parça çerezlik 26.90 TL
    4'lü ayaklı kahve yanı su bardağı 24.90 TL
    6'lı altın yaldızlı Gala meşrubat bardağı 39.90 TL

        Lambader 189.00 TL Modern bench 229.00 TL
        Pencere dekorlu gold ayna 99.90 TL
        3'lü tüy dekoratif biblo 69.00 TL
        2'li aynalı metal zigon sehpa 199.00 TL
        Çam ağacı şeklinde membron raf 75.00 TL
        D şeklinde membron raf 39.00 TL
        2'li prizma ayaklı vazo-saksı 119.00 TL
        TV ünitesi 249.00 TL

        Schwartz dikiş makinesi 499.00 TL
        Philips buharlı ütü 269 TL
        Baskılı kız erkek çocuk tişörtü 9.90 TL
        Abiye kız çocuk elbisesi 49.90 TL
        Tül etekli kız çocuk elbisesi 19.90 TL
        Barbie kariyer bebekleri 39.90 TL
        Barbie'nin sevimli hayvan arkadaşları 9.90 TL ile yer alıyor

        Büyük boy valiz 119.00 TL
        Orta boy valiz 99.00 TL
        Küçük boy valiz 89.00 TL
        Soley çift kişilik nevresim takımı 99.00 Tl
        Soley tek kişilik nevresim takımı ise 79.00 TL'den satışa çıkıyor.

            TAM KAPANMADA MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

            Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

            Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır

            Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yerler) sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.
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            Haberler Ekonomi BİM aktüel 7 Mayıs 2021 yine dopdolu! BİM aktüel ürünler kataloğunda birbirinden güzel fırsatlar!