Vatandaşlar yoğun bir şekilde arama motorları üzerinden BİM aktüel 7 Mayıs 2021 kataloğunu araştırıyor ve alacaklarını belirlemek istiyor. Stoklarla sınırlı olan ürünleri tükenmeden almak için yarın erken saatlerde marketi ziyarete gidecekler. Henüz incelememiş olanlar için güncel BİM aktüel ürünler kataloğunu haberimizde derledik. Uygun fiyatlı pek çok ürün kampanyası sizleri bekliyor.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 7 MAYIS 2021
Kütahya Porselen 18 parça rölyefli yemek takımı 119.00 TL
Közde pişirme teknolojili Türk kahvesi makinesi 269.00 TL
Fakir marka çay makinesi 219.00 TL
Heifer ışıklı kettle 99.90 TL
Blender seti 179.00 TL
Lava döküm tencere 199.00 TL
Lava yuvarlak döküm ızgara tavası 99.00 TL
Fakir marka ipli doğrayıcı 69.00 TL
7 parça çerezlik 26.90 TL
4'lü ayaklı kahve yanı su bardağı 24.90 TL
6'lı altın yaldızlı Gala meşrubat bardağı 39.90 TL